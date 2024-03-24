Бывший агент ЦРУ: Снайперы на Майдане спонсировались американскими налогоплательщиками

Константин Серпилин.  
24.03.2024 17:11
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Происшествия, США, Украина


Такие люди, как бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, всю жизнь работают на то, чтобы не было никакой возможности для диалога с Россией, что уже поставило мир на грань ядерной войны.

Об этом в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано заявил консультант по безопасности, бывший агент ЦРУ Филип Джиральди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Такие люди, как бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, всю жизнь работают на то,...

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«У нас были русские, которые действовали в посткоммунистическом режиме, стремясь установить хорошие рабочие отношения с США и европейцами. И, в основном, именно такие люди, как Виктория Нуланд, в Госдепе США и в СМИ сделали так, чтобы это провалилось.

И это большая проблема, которая заключается в том, что мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сейчас и является в значительной части «подарком» Нуланд и её друзей-неоконсерваторов. А также людей, которые думают, как она, – в обеих партиях и в правительстве. И в этом заключается трюк неоконсерваторов – они есть на обеих сторонах», – сказал Джиральди, подразумевая демократов и республиканцев.

По его словам, на одну из самых масштабных операций команды Нуланд – киевский Евромайдан 2014 года, только правительство США потратило 5 миллиардов долларов, не говоря уже о других американских группах влияния.

«Способ, которым она противостояла миру, заключался в том, что в город прибыл новый шериф, и мы собираемся указывать всем вам, что делать и как это делать. Она, безусловно, была его [Майдана] лидером, самой заметной фигурой в нём, вместе, конечно же, с сенатором Джоном Маккейном, который несколько раз приезжал на Украину и присоединялся к ней.

Я даже получил от неё подтверждение, что правительство США потратило 5 миллиардов на различные цели, чтобы добиться смены режима. И это были люди такие, как она, но давайте не забывать и о Национальном фонде демократии, и других группах внутри правительства, которые являются квази-государственными или частными. Все они тоже были вовлечены в это», – рассказал экс-ЦРУшник.

Эндрю Наполитано уточнил, могли ли из этих 5 миллиардов долларов финансироваться и снайперы на Майдане.

«Можно предположить, что туда и ушла какая-то часть этих денег. Это делалось не в пассивном режиме. Это невероятно. И ещё одна вещь, о которой людям нужно помнить, это то, что в то время, когда всё это происходило, Украина не была враждебна США и не была противником. И всё же каким-то образом некоторые люди, которые утверждали, что знают, как лучше, посчитали хорошей идеей свергнуть своё правительство и получить правительство, которое было враждебно России», – отметил Джиральди.

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