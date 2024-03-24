Бывший агент ЦРУ: Снайперы на Майдане спонсировались американскими налогоплательщиками

Такие люди, как бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, всю жизнь работают на то, чтобы не было никакой возможности для диалога с Россией, что уже поставило мир на грань ядерной войны.

Об этом в интервью американскому блогеру Эндрю Наполитано заявил консультант по безопасности, бывший агент ЦРУ Филип Джиральди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У нас были русские, которые действовали в посткоммунистическом режиме, стремясь установить хорошие рабочие отношения с США и европейцами. И, в основном, именно такие люди, как Виктория Нуланд, в Госдепе США и в СМИ сделали так, чтобы это провалилось. И это большая проблема, которая заключается в том, что мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сейчас и является в значительной части «подарком» Нуланд и её друзей-неоконсерваторов. А также людей, которые думают, как она, – в обеих партиях и в правительстве. И в этом заключается трюк неоконсерваторов – они есть на обеих сторонах», – сказал Джиральди, подразумевая демократов и республиканцев.

По его словам, на одну из самых масштабных операций команды Нуланд – киевский Евромайдан 2014 года, только правительство США потратило 5 миллиардов долларов, не говоря уже о других американских группах влияния.

«Способ, которым она противостояла миру, заключался в том, что в город прибыл новый шериф, и мы собираемся указывать всем вам, что делать и как это делать. Она, безусловно, была его [Майдана] лидером, самой заметной фигурой в нём, вместе, конечно же, с сенатором Джоном Маккейном, который несколько раз приезжал на Украину и присоединялся к ней. Я даже получил от неё подтверждение, что правительство США потратило 5 миллиардов на различные цели, чтобы добиться смены режима. И это были люди такие, как она, но давайте не забывать и о Национальном фонде демократии, и других группах внутри правительства, которые являются квази-государственными или частными. Все они тоже были вовлечены в это», – рассказал экс-ЦРУшник.

Эндрю Наполитано уточнил, могли ли из этих 5 миллиардов долларов финансироваться и снайперы на Майдане.

«Можно предположить, что туда и ушла какая-то часть этих денег. Это делалось не в пассивном режиме. Это невероятно. И ещё одна вещь, о которой людям нужно помнить, это то, что в то время, когда всё это происходило, Украина не была враждебна США и не была противником. И всё же каким-то образом некоторые люди, которые утверждали, что знают, как лучше, посчитали хорошей идеей свергнуть своё правительство и получить правительство, которое было враждебно России», – отметил Джиральди.