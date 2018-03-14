14.03.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политические репрессии, Преследования журналистов, Украина

Бывший атошник призвал бороться с украинской информационной агрессией


Президент Украины Петр Порошенко придумывает «заговоры», а украинские спецслужбы воюют с журналистами.

Об в эфире канала «Open Ukraine» заявил украинский видеоблоггер и бывший участник так называемой “АТО” Александр Мединский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Петру Алексеевичу Порошенко, нашему шоколадному королю, нужна жертва (речь идёт о подозрении Савченко в подготовке терактов и госпереворота на Украинеред.). Ему нужно разоблачить большой «заговор» – это уже реально попахивает репрессиями. Чего стоит вчерашний обыск у 25 общественных деятелей и журналистов. В Европе это непостижимое нарушение прав человека, но у нас в стране это нормально и вполне «демократично». Всё это происходило под прикрытием якобы борьбы с «информационной российской агрессией», – заявил Мединский.

«Друзья, в первую очередь надо бороться с украинской информационной агрессией: таких дураков и такого потока грязи, которая льётся с экранов, я ещё в жизни не видел», – добавил бывший атошник.

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