10.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, Криминал, Украина
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Бывший атошник пророчит Украине страшное будущее




Украинское правительство ничего не делает для реабилитации прошедших «АТО» карателей, которые, оказавшись брошенными на произвол судьбы, погрязают в криминале.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил «ветеран» ВСУ под псевдонимом Олекса Довбуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Окончание этой войны будет ещё не скоро. И, насколько я знаю, посттравматический синдром развивается в геометрической прогрессии с течением времени.

То есть сейчас это только начало тех проблем, которые сегодня существуют. А это и боеприпасы, которыми торгуют бывшие военнослужащие, потому что финансы закончились. То есть оружие, гранаты, боеприпасы – в каждом городе мы видим множество историй, когда то дети страдают, то выбрасываются эти боеприпасы, потом их кто-то подбирает и использует не по назначению, неграмотно. Оторванные руки, ноги, глаза – это нормальная ситуация в любом городе, где ни посмотрите. И это большая проблема», – отметил экс-боевик.

Также он уверен, что проблемы с «ветеранами» АТО на Украине будут стремительно нарастать, и вскоре страну накроет волна преступности и суицидов.

«Я думаю, что проблемы будут нарастать. А учитывая тот подход, который правительство использует по отношению к ветеранам – и медицинское обеспечение, и социальное. Я считаю, что к каждому человеку надо находить подход, но этим никто не будет заниматься.

То есть те шаблоны, которые применяются, могут отфильтровать от бывших военнослужащих проблемных несколько процентов, которые попадут в перечень этих мероприятий, проводимых правительством. А большинство пройдут мимо, и эти проблемы будут нарастать.

Мы видим на примере ветеранов Вьетнама в США – больше 50% непосредственных участников боевых действий то заканчивали жизнь самоубийством, то попадали в тюрьмы, то имели проблемы, и так далее. То есть это огромная проблема, и она волной ощутимо накроет Украину», – резюмировал экс-атошник.

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