19.05.2018, Киев, Владимир Гладков

3 492 просмотров

Бывший АТОшник рассказал Трампу о применении режимом Порошенко химоружия в Донбассе

Украинские войска в Донбассе использовали химическое оружие как против защитников ЛДНР, так и против мирного населения.

Об этом в своём обращении к Дональду Трампу на канале «Open Ukraine» заявил бывший участник «АТО», служивший в составе Сил специальных операций ВСУ, Александр Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

В начале обращения Мединский пояснил, что покинул Украину и сейчас находится в Финляндии, поэтому может говорить, не опасаясь за свою жизнь.

«Украинские власти используют запрещённые приёмы ведения войны. В частности – запрещённое международными конвенциями химическое оружие для подавления мятежа на Донбассе», – заявил он.

Мединский отметил, что одни считают события в Донбассе гражданской войной, другие – российским вторжением, но так или иначе подавляющее большинство участников конфликта являются гражданами Украины.

«По сути, как военные, так и гражданские власти Украины применяют химическое оружие против своих граждан», – добавил он.

Бывший АТОшник подчеркнул, что обращается к Трампу как к непримиримому борцу с распространением отравляющих веществ и применением химического оружия массового поражения. Как аргумент он привел факт того, что во время скандала с делом Скрипалей президент США молниеносно выслал российских дипломатов, не дожидаясь доказательств причастности России. Точно так же, основываясь на неподтверждённых данных «Голубых касок» о химической атаке в Думе, Трамп отдал приказ о ракетном ударе по Сирии.

«Я готов свидетельствовать в американских судах, ФБР, АНБ и ЦРУ о том, как украинские военные использовали химическое оружие», – заявил Мединский, добавив, что более подробную информацию передаст сотрудникам американских спецслужб.

«Летом 2015 года, после того, как меня призвали в ВСУ, от руководства ССО мне поступило боевое распоряжение конфисковать и доставить в Киев химическую лабораторию, которая принадлежала батальону «Донбасс», в прошлом – незаконное вооружённое формирование, которое использовало эту лабораторию для наркотических, боевых отравляющих и взрывчатых веществ», – рассказал он.

Тогда же, по словам бывшего военного, силами ССО была проведена работа по привлечению к сотрудничеству химика батальона «Донбасс». Имя специалиста, как и персональные данные других участников этих событий, Мединский пообещал назвать во время дачи показаний.

По его словам, в те дни ССО в составе генштаба Украины вывезло химическую лабораторию из зоны проведения «АТО» в Киев, где она продолжила свою деятельность до конца 2016 года, после чего была перевезена на одну из баз ССО. В этой лаборатории, где работал химик из батальона «Донбасс», по задаче командования были произведены химические вещества для поражения живой силы.

«Они были приведены в действие на Донбассе против лиц, которые сражаются с центральными властями. Также были произведены наркотические, отравляющие и взрывчатые вещества. Всё это планировалось применять не только против «сепаратистов», но и против несогласных с режимом Порошенко. Согласно доктрине, которую нам доводило руководство, ССО должно было уничтожать несогласных политических деятелей, журналистов, активистов. То есть – политических оппонентов. Всё это похоже на политическое преступление», – заявил бывший АТОшник.

Мединский подчеркнул, что всё это в основном происходило летом 2015 года, до того, как Трамп стал президентом.

«Это происходило в ССО, где есть американские советники. Кабинет американского и литовского советников находится прямо возле кабинета командующего ССО ВСУ. Знали они об этом или всё происходило под их контролем? Кто несёт ответственность за произошедшее и, возможно, происходящее сейчас? В курсе ли ССО США, что происходит в Украине? Это большой вопрос», – отметил он.

«Возможно, ваши информаторы не донесли до вас эту информацию. Поэтому я доношу до вас через СМИ. Я прошу вас обратить внимание на эти явления. Также я прошу вас оказать давление на киевский режим и принять решительные меры в отношении такой террористической войны против своих граждан», – добавил Александр Мединский.