Бывший «азовец»: Зеленский согласится на российские условия при сохранении власти

Киев ведёт тайные переговоры с Россией о мире, в целом соглашаясь на ее условия, но требуя сохранения режима президента Владимира Зеленского. Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России неонацистского «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мосийчук возмущается, что новые условия для Украины будут значительно хуже, чем весной 22-го года, и задается вопросом – для чего погибли сотни тысяч украинцев.

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«Есть переговорный процесс, который сейчас идет кулуарно, о котором говорит президент, за спинами у нас, который формируется. Президент говорит: «Мы выйдем на такой диалог, посредник нам нужен». У меня вопрос – если мы выходим на переговорный процесс, и у нас условия хуже, чем были тогда, а они будут чем дальше, тем хуже, потому что уже и в Харьковскую область вошли русские войска, и на Донбассе продвинулись. У меня вопрос – а зачем это все было? Зачем мы потеряли сотни тысяч жизней и здоровье лучших из лучших сыновей своего отечества?.. Мне прямо говорят, что один из вариантов, который обсуждается в кулуарных, тайных переговорах с Российской Федерацией, что мы готовы на ваши условия, вы нам оставите маленькую коррумпированную Украину, нас при власти, гарантируете наше сохранение, и вы не против, если мы построим какой-то гибрид политического режима соседней Белоруссии или Северной Кореи», – заявил Мосийчук.