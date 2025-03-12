Бывший байденовский чиновник предлагает записать Украину в «золотой миллиард», чтобы бороться с Китаем

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Американские инвестиции в украинскую экономику помогают США бороться с Китаем.

Об этом бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю точной суммы помощи, которую США оказывали Украине, но я знаю, что у нас была большая программа по улучшению условий для малого и среднего бизнеса с акцентом на американские компании. Они уже начали вкладывать значительные средства в украинскую оборонную промышленность и в страны ЕС, куда сырье поступает из Украины, а затем экспортируется в другие страны мира. И это прямая выгода для нашей экономики. Это также помогает нам в реальной борьбе с Китаем, которая не была особо заметна в последние 5 недель. Я думаю, что нам будет намного лучше, если мы сосредоточимся на этом и создадим свою базу», – рассуждал О’Брайен.

Он уточнил, что в «нашу базу» входят европейские партнеры, Япония, Корея и другие.