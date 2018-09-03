Бывший боевик ОУН-УПА откровенничает об организованных его “побратимами” убийствах евреев в Галичине

03.09.2018, Киев, Семен Дорошенко

Бывший боевик ОУН-УПА в Самборе Мыкола Петрущак рассказал на видео о том, как он и его “побратимы” летом 1941 года заставляли евреев города Самбор выносить из тюрьмы трупы своих убитых украинскими националистами во время погрома соплеменников, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Видео с откровениямип оуновца опубликовал на своей страничке в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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«Ж_ды выносили». На этом видео станичный ОУН-УПА в Самборе Мыкола Петрущак рассказывает о расстреле заключенных в тюрьме Самбора перед приходом немцев в июне-июле 1941. Неподготовленному слушателю трудно понять, что имеет ввиду дедушка Петрущак под «ж_ды выносили». Это он так говорит о еврейском погроме 1 июля 1941 года, который произошел сразу после входа немцев и походных групп ОУН в Самбор. Точно такой же погром был во Львове и многих других городах Западной Украины.Тогда в Самборе евреев заставили выносить и очищать трупы убитых из тюрьмы. 120 евреев были зверски убиты во время погрома. Но этот пожилой человек об этом не говорит, так как именно его организация приняла самое активное участие в организации этого погрома и убийстве ни в чем не повинных евреев Самбора.

Сейчас в Самборе на массовой еврейской могиле, где лежат несколько тысяч человек, стоят огромные кресты. Их поставили в честь бойцов ОУН, якобы, захороненных неподалеку”, – написал Долинский.