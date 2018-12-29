Бывший член «Правого сектора» признался в страшных преступлениях

29.12.2018, Херсон, Анастасия Самойлова

Бывший член запрещенного в России «Правого сектора» Александр Власов, основавший ранее ячейку экстремистской организации в Херсонской области, признался в уголовных преступлениях.

Его признания в СМИ цитирует бывший экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко на своей странице в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Журавко напомнил, что сам неоднократно сообщал о криминальной деятельности «украинских патриотов», однако херсонские СМИ предпочитали высмеивать данные экс-депутата. «Херсонские украинские СМИ и власти обвиняли, что я пишу вранье, дестабилизирую ситуацию в Херсонской области, нагнетаю обстановку, ситуацией не владею, и работаю на прокремлевские власти. А что же вы теперь скажете, херсонцы?» – пишет политик.

Бывший депутат привёл некоторые цитаты основателя херсонского «Правого сектора» Александра Власова:

«Власов утверждает, что «Правый сектор» в области криминализировался и давно не занимается ничем, кроме рейдерства и других сомнительных способов зарабатывания денег. При этом криминал действует в спайке с ветеранами АТО и бывшими милиционерами. Это вполне устраивает местную власть, которая использует подобного рода «молот» в собственных интересах. Сопротивляться этой системе невозможно», – комментирует Журавко.

«Хотя история, рассказанная Власовым, касается только Херсонской области, Александр уверяет – «в соседних Николаевской и Одесской все примерно так же», – уточняет экс-депутат.

«А вот еще одна цитата, которая подтверждает ранее написанные мною информацию по фермерам. Александр Власов утверждает, что, начиная еще с 2014 года, «боевиков и участников организованных преступных группировок стали заменять ветеранами АТО. Нужно было набирать парней, которые приходят из АТО и у которых нет денег. Это было удобно, ведь, если бы начались задержания и аресты, то можно было бы говорить, что это добровольцы, защитники родины – и так их будет легче оправдывать. Они занимались рейдерством, отжатием по области – урожай, фермера и все подобное. Даже похищали людей… Они несколько раз похищали фермеров, вывозили в лес, пытали, снимали это на камеру. Получали затем с фермеров приличные суммы. Пострадавшие наотрез отказываются давать комментарии», – добавил Журавко.

Также в материале озвучены свидетельства уничтожения природы, в частности, «лёгких знойного южного региона – херсонских искусственных лесов».

«В свое время государство потратило огромные средства и много времени на их высадку. Цитирую признание бывшего правосека: «в Новой Каховке есть организация «Никто, кроме нас». Это близкая к администрации (Херсонской области) организация. Кстати, их связывают с поджогами леса», – отмечает экс-нардеп.

«Вот теперь, херсонцы, делайте выводы, кто же все-таки является врагом Украины, и как вас СМИ обманывают и держат за дураков. Конечно же, мне печально на это все смотреть и наблюдать за этим варварством.

Думаю, дальше мы еще многое поинтереснее узнаем. Пауки в банке начинают усиленно грызть друг друга. Значит, они не уверены в своем будущем, и их преступления будут все больше и больше вылезать наружу», – прогнозирует Журавко.