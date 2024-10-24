Бывший ЦРУушник назвал кнут и пряник для России

Елена Острякова.  
24.10.2024 14:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


США не должны позволять Украине вести переговоры с Россией самостоятельно, поскольку конфликт этих стран связан с общими проблемами безопасности в Европе. Об этом бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биб заявил на конференции в Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина не может решить эти вопросы самостоятельно, и США не должны ожидать, что Украина будет вести переговоры по этим более масштабным вопросам европейской безопасности, которые являются важной частью конфликта в Украине. Эти вопросы влияют на национальную безопасность Америки. И одна из самых больших опасностей, с которыми мы сталкиваемся, заключается в том, что эта война может намеренно или случайно перерасти в прямое военное противостояние между США и Россией», – сказал Биб.

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США не должны позволять Украине вести переговоры с Россией самостоятельно, поскольку конфликт этих стран...
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Он считает, что США должны надавить на Украину и заставить ее завершить конфликт подписанием соглашения, разрешив при этом Киеву свалить всю вину за это на США.

«Нам нужно спросить себя, какие карты для переговоров у нас на руках. Кнут и пряник. Как только вы задаете этот вопрос, сразу приходит в голову усилить военную поддержку Украины. Это одна из карт, которую мы можем разыграть, чтобы подтолкнуть русских к заключению сделки, которая будет выгодна не только России, но и нам», – сказал Биб.

Он считает, что если США прекратят военную помощь Украине, то они не смогут добиться компромисса, и в «итоге Украина капитулирует». В качестве пряника Биб предложил «хотя бы ослабить, если не отменить» антироссийские санкции.

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