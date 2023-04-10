Бывший депутат из Одессы на крымском ТВ: Россия не справилась с главнейшей задачей СВО

Вопрос денацификации Украины уже не стоит на повестке, следует отказаться от упоминаний об этом и обещаний занять новые украинские территории, а вместо этого думать о путях примирения с украинцами.

С такими тезисами в эфире «Крым 24» выступил бывший депутат горсовета Одессы Игорь Димитриев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На повестке дня такого варианта развития событий не стоит. На данный момент обе стороны ориентируются на «заморозку» и последующий после возможной кратковременной эскалации переговорный процесс. Поэтому сейчас о денацификации Украины речь не идет, и то, что говорит Данилов – это, в общем, у него работа такая, нагнетать ситуацию в Крыму, оказывать такое психологическое давление, и по возможности активизировать каких-то сторонников, которые остались в Крыму. Это имеет исключительную направленность психологической атаки… Западные партнёры Украины намекают на то, что Крым, всё-таки, останется российской территорией, и претендовать Украина не будет. По крайней мере, военным путём этот вопрос не будет решён. Значит, они пытаются усилить заявлениями Данилова переговорную позицию», – сказал Димитриев.

Он прогнозирует, что в результате будет не «заморозка», а длительный межнациональный конфликт, который, вне зависимости от того, будет или нет перерастать дальше в вооружённую фазу, сохранит ненависть сторон друг к другу.

«По крайней мере, я не вижу, чтобы были подвижки к налаживанию взаимоотношений. Может быть после завершения конфликта, особенно если наступления украинских войск не будет, если это исключительно лишь риторический такой оборот… Есть и такой вариант, поскольку они настолько активно и откровенно говорят о своих наступательных планах, что у меня возникает в них сомнение. Как правило, перед военными операциями так откровенно не заявляют, или это является каким-то обманным ходом, и удар будет нанесён с другой стороны, или там психологическим давлением, которое должно вынудить к чему-то российское руководство», – пояснил Димитриев.

«Вполне возможно, что этого наступления на самом деле не произойдёт, а что-то произойдёт совсем другое, мирные переговоры без наступления, вполне допускаю. Но если его не будет и не будет дополнительных смертей, не будет лишних жертв, то срастить отношения между двумя народами будет намного проще, и этим уже стоит заниматься сейчас – в любом случае вне зависимости от того, как развиваются события. Вы заметили, что интенсивность конфликта падает, как бы с некоторыми вспышками зимнего периода. Но в целом интенсивность конфликта идёт к какому-то завершению, и поэтому пора уже задумываться о том, как отношения налаживать. К сожалению, это будет очень долгий и тяжёлый многолетний процесс, и уж точно этому не будут способствовать заявления о том, что мы сейчас «захватим всю Украину и будем её денацифицировать». На повестке дня сейчас этого уже нет», – считает Димитриев.

По его мнению, в интересах официального Киева получить максимальные потери в рядах ВСУ от контрнаступления. Только это может повернуть вектор общественного мнения с агрессивного настроя на переговорный.

«Вне зависимости от исхода украинского наступления, успешным оно будет или нет, потери будут в нём таковы, что позволят украинскому руководству обосновать собственному населению необходимость выхода на переговорный процесс. В украинском обществе такая патриотическая накачка и такая военно-психологическая прокачка, что любые попытки пойти на диалог вызовут протесты и уличные протесты, а вы знаете размеры всего этого взбалмошного украинского активизма. И украинское руководство наверняка этого опасается. Но, в случае если понесены будут большие потери, общество будет готово к каким-то уступкам, поймёт и примет, почему Зеленский или те, кто занимаются переговорами, согласятся на эти уступки. И, в общем-то, и западные партнёры Украины о том же намекают, что в ближайшее время необходимо выходить на какие-то переговорные площадки, на переговорные позиции и завершать конфликт. Такой однозначной поддержки уже нет. Единственное, что перед переговорным процессом необходимо совершить такой последний бросок. Насколько он будет эффективным, исходя из этого и будут проведены переговоры. Если удастся им прорваться к Азовскому морю, значит, это будет учтено в переговорах. Если не удастся, значит, позиция будет намного слабее», – рассуждает бывший украинский депутат.

По словам Димитриева, при любом исходе вопрос Крыма решенный.

«Я думаю, что Крыма в любом случае это не касается, даже если ВСУ выйдут где-то к территории субъекта, окажутся вблизи Крымского полуострова. Я думаю, что судьба Крыма будет вынесена за скобки, – подчеркнул он. – Да, это определённая угроза возможных каких-то ракетных ударов, но, опять же, ситуация такова, что продолжение конфликта даже в случае успеха этого контрнаступления никто не будет поддерживать».