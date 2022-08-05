Бывший депутат от Крыма, сбежав в Киев, решил в ненависти к полуострову переплюнуть Тягнибока

Новости Украины

За 8 лет «оккупационный» режим не смог сделать из Крыма свою витрину: кроме военных баз на полуострове якобы нет ничего, во что Россия была бы готова вкладываться, а все федеральные проекты были нужны для хищения средств у своего же народа.

Об этом в эфире своей Черноморской ТРК заявил бывший врио замглавы администрации президента Украины, экс-вице-премьер Крыма, а ныне руководитель украинской Национальной ассоциации оборонной промышленности Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как фигуранту уголовных дел за организацию энергетической и водной блокад полуострова, Сенченко не известно о масштабном дорожном и гражданском строительстве Крыма. Поэтому трасса «Таврида», медицинский центр им. Семашко, детские сады, школы, ФАПы в селах, сотни километров отремонтированных дорог, площадей, дворов крымских городов и сел прошли мимо его внимания. Но со знанием дела экс-нардеп рассуждает о бюджетных махинациях под видимостью реализации проектов. Действительно, в период украинской власти суммы «откатов» доходили до 60% стоимости госконтракта.

«Им нужна была военная база для полного и тотального контроля за акваторией Азовского и Черного морей, позволяющего в значительной степени поддерживать военные интересы на Средиземном море и в Ближнем Востоке, – заверил Сенченко. – Чтобы какие-то мегастройки в Крыму не воспринимались ошибочно, как попытка, чтобы там что-то расцвело – это возможность для кражи огромных средств у российского народа, это чисто отмывочные проекты, вот и все».

Подтверждением тому украинский политик считает «отсутствие экономики» в Крыму, «проваленный курортный сезон» и «уничтоженную систему орошения».

Откуда украинскому политику знать, что благодаря новому аэропортовому комплексу главной воздушной гавани в Крым поехали туристы даже из Владивостока, а количество рейсов в день доходило до 100 по 45 направлениям?

И даже сейчас, когда аэропорт закрыт из-за специальной военной операции, пляжи Крыма не пустуют – несмотря на дополнительные поезда, билетов на полуостров нет, а доля автотуристов с 60% увеличилась до 80%.

И что в первые дни спецоперации российские военнослужащие подорвали дамбу в Северо-Крымском канале, к возведению которой Сенченко непосредственно приложил руку, рассчитывая взять под контроль продажу воды в Крым и получать от этого прибыль. И теперь, когда эта вода пошла на поля бесплатно, сельхозпроизводители показывают рекордный урожай. Но украинский политик уже делит арестованные российские активы и будущие репарации.

«Совершенно очевидно, что сегодня никаких полумер в переговорах с Российской Федерацией не может быть, только объем и порядок выплаты репараций, – подчеркнул бывший главный по «Батькивщнине» в Крыму. – Украинская власть жмет в правильном направлении, дожмет до того, что Россия будет признана государством-террористом. И выходом из этой ситуации может быть разлом Российской империи. И тех, кто не захочет нести на себе это, у них будет один выход – выйти из состава Российской Федерации. Это не снимает в полной мере ответственности, потому что не только сидящие в Кремле виновны в агрессии, а, в том числе, и российский народ, который этому не противостоял. И, более того, многие аплодировали».