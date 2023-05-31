Экс-депутат Рады: Россия нарастила выпуск ракет. Надо переносить войну на ее территорию

Украина не остановится, даже если ей удастся выйти на границы 91-го года. Главной задачей будет перенос боевых действий на территорию РФ и удары по стратегическим предприятиям.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только перенеся войну на территорию оккупанта, на территорию России, мы сможем победить. Потому что, извините, быть терпилами и всю жизнь восстанавливать свою инфраструктуру с непонятно какими последствиями, и чем это еще нам аукнется вообще, воюя постоянно на территории Украины, не пересекая границу, не уничтожая военные объекты те, что являются законными целями на территории самой России – заводы по производству беспилотников, которые они настроили, заводы по производству ракет и танков», – сказал депутат.

«Русские увеличили производство ракет уже на 30%. Мы будем считать, пока они у них закончатся или будем подрывать эти заводы? Так вот, нам нужно переносить боевые действия на территорию противника. Пусть у них горит, и пусть они думают, как же будут жить и как это все будут восстанавливать. Это – самая главная задача. Выход на границы 91-го года – это не остановка войны, и не путь к переговорам с Россией. Это лишь один из элементов, которые нам сейчас впаривают, что лишь тогда мы сможем вести переговоры, вступать в НАТО», – заявил Лапин.