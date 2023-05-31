Экс-депутат Рады: Россия нарастила выпуск ракет. Надо переносить войну на ее территорию

Анатолий Лапин.  
31.05.2023 14:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина не остановится, даже если ей удастся выйти на границы 91-го года. Главной задачей будет перенос боевых действий на территорию РФ и удары по стратегическим предприятиям.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не остановится, даже если ей удастся выйти на границы 91-го года. Главной задачей...

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«Только перенеся войну на территорию оккупанта, на территорию России, мы сможем победить. Потому что, извините, быть терпилами и всю жизнь восстанавливать свою инфраструктуру с непонятно какими последствиями, и чем это еще нам аукнется вообще, воюя постоянно на территории Украины, не пересекая границу, не уничтожая военные объекты те, что являются законными целями на территории самой России – заводы по производству беспилотников, которые они настроили, заводы по производству ракет и танков», – сказал депутат.

 

«Русские увеличили производство ракет уже на 30%. Мы будем считать, пока они у них закончатся или будем подрывать эти заводы? Так вот, нам нужно переносить боевые действия на территорию противника. Пусть у них горит, и пусть они думают, как же будут жить и как это все будут восстанавливать. Это – самая главная задача.

Выход на границы 91-го года – это не остановка войны, и не путь к переговорам с Россией. Это лишь один из элементов, которые нам сейчас впаривают, что лишь тогда мы сможем вести переговоры, вступать в НАТО», – заявил Лапин.

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