Бывший директор крымского ТВ сбежал в США – там его засекла Украина

Любовь Смирнова.  
14.07.2023 18:04
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политические репрессии, Украина


В США объявился бывший директор созданного при России крымско-татарского телеканала «Миллет» Сейран Мамбетов. В 2017 году с ним не был продлен контракт – перед этим правоохранители проводили проверки в студии по поводу трат на закупку оборудования.

Оказалось, что Мамбетов недавно по украинскому паспорту выехал в Ирландию и потом оказался США, где появился на публике в штате Флорида, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В США объявился бывший директор созданного при России крымско-татарского телеканала «Миллет» Сейран Мамбетов. В...

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Мамбетова пообещала наказать выступавшая в эфире «UA SOUTH» фейковая представительница Зеленского «в Крыму» меджлисовка-грантоедка Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такие особы, как Сейран Мамбетов точно, если попадут в руки украинских правоохранительных органов, им будет что сказать», – считает представительница Зеленского.

Она подчеркнула, что кроме участия в работе официальных структур есть «личные счёты», которые отнюдь не зазорно сводить путем доносов украинским властям.

«Каждый крымский татарин, который продолжает жить в Крыму, кто выехал из Крыма, или не может в него въехать, как я, у каждого есть свой список людей, которых мы точно знаем, являются предателями. Хотя бы по той причине, что Россия столетиями уничтожала крымских татар, и это нельзя забывать, а сейчас целовать ноги или зады этим людям – это является преступлением против своего народа. Такие люди называются манкуртами. Поэтому есть правовые инструменты, а есть человеческий фактор, и я как человек сообщу украинскому государству», – подчеркнула Ташева.

По ее словам, сегодня в Крыму десятки тысяч людей попадают под украинские статьи о коллаборации и подлежат люстрации. В том числе учителя в школах, которые преподают по российским нормативам.

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