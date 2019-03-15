Бывший друг Порошенко рассказал, почему его не спасет даже победа на выборах

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Даже в случае сфальсифицированной победы Петра Порошенко в президентских выборах на Украине он не сможет собрать свою коалицию на парламентских, поэтому нынешняя оппозиция, которая придёт к власти, объявит ему импичмент.

Об этом в эфире YouTube-канала «DubinskyPro» заявил бывший друг украинского президента, беглый нардеп Александр Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Какая его судьба дальше? Выиграет он, это будет начало мая, проходит лето – у нас начинаются парламентские выборы. Я не вижу сегодня хоть одну партию, которая с Петром Алексеевичем будет союзничать. Его все ненавидят. Давайте считать: Зеленский, Тимошенко (они наберут порядка 50% на парламентских, на двоих), дальше идёт Гриценко (вы знаете его отношение к Порошенко), Бойко. То есть, они наберут порядка 80% против Петиных 10%. И что ему делать дальше? Вы же понимаете, как только эта коалиция соберётся, первое решение, что они сделают – проголосуют за импичмент и посадят его на второй день. Поэтому какие шансы у него есть? Я не понимаю, зачем он борется.

Думаю, его половина Украины будет догонять до победного конца, потому что столько зла, сколько он сделал людям, не простым людям – хорошо это для него не закончится», – пояснил он.

Также беглый нардеп рассказал о том, почему у Порошенко не получится решить вопрос неповиновения парламента силовым методом.

«Судя по той ситуации, которая сейчас есть, там будет армия на армию. А если дело дойдёт до какого-то фатального исхода, если начнут погибать люди, то Порошенко надо сразу убегать, то есть, ему это точно никто не простит», – резюмировал Онищенко.