Бывший фаворит Москвы заговорил на жаргоне антироссийской пятой колонны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший мэр города Бельцы, лидер политформирования «Наша партия» Ренато Усатый обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой лишить его вместе с родителями гражданства РФ.

Вкратце о том, кто такой Ренато Усатый. Он раскрутился как бизнесмен в конце 90-х – начале нулевых годов, будучи зятем известного тогда молдавского бизнесмена и политика Константина Тампизы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Усатый был «супервайзером» международного аэропорта в Кишинёве (торговал в аэропорту цветами), затем ведущим инженером комбината питания Молдавской железной дороги (в результате в вагонах-ресторанах поезда Москва – Кишинев на территорию Молдовы завозились весьма специфические грузы восточного происхождения).

С 2006 году Ренато Усатый жил и развивал свой бизнес в России, будучи руководителем фирмы, поставляющей твердосплавные крепления для железнодорожных рельсов. Когда Усатый начал свой политический проект в Молдове, в течение первого времени его амбиции поддерживали вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, президент ОАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин и ряд российских силовиков второго эшелона.

Однако, войдя в конфликт с президентом Молдовы Игорем Додоном, которого тоже поддерживал Кремль, Усатый открыто помогал его конкурентке Майе Санду победить на выборах, убеждая общественность, что «Майя честная».

После её победы Усатый пришёл на инаугурацию с букетом хризантем. С тех пор «хризантемы Усатого» стали неким мемом, как и «печенюшки Нуланд» на Украине.

Теперь вернемся к свежим событиям. Он в студию принёс в конверте три паспорта граждан России, правда, не раскрыл их. По утверждению Усатого, российское гражданство было присвоено его родителям якобы закрытым указом российского президента Владимира Путина «за заслуги Ренато Усатого в его борьбе против олигарха Влада Плахотнюка и других преступных элементов на территории Молдовы и других стран мира».

Усатый отметил, что его родители якобы получили эти документы в особом отделе Федеральной миграционной службы (ФМС РФ).

Однако Усатый счёл нужным выразить возмущение акцией «маски-шоу» российского спецназа в его доме, когда он и его отец были положены лицом в пол. Политик считает, что это было наказание за его нежелание сворачивать свой политический проект в Молдове и передавать его тогдашнему президенту Молдовы Игорю Додону.

По утверждению Усатого, в его отношении в России были не только сфабрикованы уголовные дела, но и сформирована группа по физическому устранению.

«Мне сложно объяснить это своим родителям, которые всю жизнь проработали учителями», – заявил Усатый.

Усатый сказал, что его родители не могут законными методами отказаться от российского гражданства, полученного особым указом президента РФ, но Путин может отменить свой же собственный указ.

«У меня можно отнять страну, у меня можно отнять жизнь, но никто не отнимет у меня веру в то, что я делаю», – высокопарно заявил бывший мэр города Бельцы.

Резюмируя, Усатый в духе представителей пятой колонны иноагентов и релокантов заявил:

«Я не хочу, чтобы мои родители и я сам оставались гражданами страны, которая начала открытый террор против своих же граждан» –