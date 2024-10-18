Бывший генерал Бундесвера отчитал Бербок за провальную агрессивную дипломатию

Елена Острякова.  
18.10.2024 20:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии», бывший генерал бундесвера Йоахим Вундрак раскритиковал министра иностранных дел Анулену Бербок за агрессивну риторику в отношении России.

Он обратился к ней на дебатах в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии», бывший генерал бундесвера Йоахим Вундрак раскритиковал министра иностранных...

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«Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы должны сделать все, чтобы не произошло дальнейшей эскалации. Лучше потратить 100 часов зря, чем одну минуту – на стрельбу. И да, госпожа министр, федеральный канцлер должен поговорить с президентом РФ Путиным, если будет такая возможность, чтобы предотвратить нанесение вреда немецкому народу и внести свой вклад в прекращение огня на Украине», – сказал Вундрак.

При этом он дежурно повторил, что Россия начала эту войну «вопреки международному праву».

«Но возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение за счет украинского народа, ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно для военных специалистов», – заключил Вундрак.

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