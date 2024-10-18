Бывший генерал Бундесвера отчитал Бербок за провальную агрессивную дипломатию
Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии», бывший генерал бундесвера Йоахим Вундрак раскритиковал министра иностранных дел Анулену Бербок за агрессивну риторику в отношении России.
Он обратился к ней на дебатах в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы должны сделать все, чтобы не произошло дальнейшей эскалации. Лучше потратить 100 часов зря, чем одну минуту – на стрельбу. И да, госпожа министр, федеральный канцлер должен поговорить с президентом РФ Путиным, если будет такая возможность, чтобы предотвратить нанесение вреда немецкому народу и внести свой вклад в прекращение огня на Украине», – сказал Вундрак.
При этом он дежурно повторил, что Россия начала эту войну «вопреки международному праву».
«Но возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение за счет украинского народа, ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно для военных специалистов», – заключил Вундрак.
Спасибо!
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