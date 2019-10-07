Бывший генпродюсер «1+1» официально обьявил претензию на роль главы администрации Киева

07.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Народный депутат Украины от “Слуги народа” и бывший генпродюсер “1+1″Александр Ткаченко претендует на должность главы Киевской городской государственной администрации, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Лю этом стало известно из данных представленной 3 октября декларации нардепа для НАПК.

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Так, Ткаченко подал в государственный реестр электронную декларацию кандидата на должность, что подается при назначении в органы власти.

В разделе “Место будущей работы” он указал Киевскую городскую государственную администрацию.

Также в разделе “Должность, на которую претендуете как кандидат” Ткаченко указал должность “голова”.

Напомним, в начале сентября правительство согласовало увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА.