Бывший генпрокурор Украины обвинил Зеленского и Порошенко в помощи российским войскам

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Новости Украины

Украина не может наносить удары по Приднестровью без согласования с Молдавией, потому что в противном случае ВСУ станут агрессором.

Об этом в эфире YouTube-канала «Я ua» заявил бывший генпрокурор Украины, экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шишкин комментировал события вокруг Приднестровья на правах уроженца Молдовы.

«Если мы можем самостоятельно нанести ракетный удар или авиационной удар по Белоруссии, откуда стартуют ракеты и самолёты против нас, то нанести удары по территории Молдавии без позволения Молдавии мы не можем. Потому что Белоруссия для нас агрессор, а Молдавия не агрессор, потому что она на нас не нападала. Поэтому с юридически-формальной точки зрения, если проводить определённую акцию по нейтрализации этой занозы в нашей спине, то мы должны получить какое-то разрешение в таком случае центрального молдавского правительства. Потому что формально эта территория с точки зрения формального международного права является территории Молдавии. И наносить удар по территории Молдавии, то таким образом становимся агрессором против Молдавии», – объяснил Шишкин.

Он также обратил внимание, что после того, как Молдавия признала Приднестровье «оккупированной территорией», поставки для российской армии могли идти только через Украину.

«Молдавия неоднократно обращала внимание на то, что, поскольку это её территория, почему вы заключаете сепаратные разные договора экономического, финансового плана с разными носителями экономических, финансовых составляющих – с Тирасполем? Почему вы через нашу голову перескакиваете? Далее, поставки для оккупационных войск российских, которые в Приднестровье. А как они попадают? Война с Московией началась в 2014-м году, или Московии против нас. Это агрессор. Почему мы агрессивные войска давали возможность обеспечивать? Молдавия сказала в 17- году, что эти войска оккупационные. Значит, таким образом, Молдавия не должна пропускать через свою территорию никакого обеспечения, никакого оснащения тем войскам, которые являются оккупационными в Приднестровье. Значит, Украина, которая с 14-го года отбивает нападение российской агрессии, почему она пропускала? Вопрос к Порошенко, к министру иностранных дел и к власти, которая пропускала. К Зеленскому такие же вопросы. Они бы там уже давно от голода подохли, если бы туда не шли поставки. И у меня возникает вопрос. Каким образом происходят эти поставки? Каким образом происходят поставки не только гуманитарной составляющей, как еда, а и военного оборудования? Никто для нас этот вопрос не раскрыл», – рассказал экс-судья.