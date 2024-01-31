Бывший генсек НАТО требует дать Украине дальнобойные ракеты и больше танков

Анатолий Лапин.  
31.01.2024 10:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Запад должен поставить Украине все, что ей нужно, включая дальнобойное оружие и тяжелые танки.

Об этом на брифинге в офисе президента Украины заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад должен поставить Украине все, что ей нужно, включая дальнобойное оружие и тяжелые танки....

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Расмуссен стал сопредседателем созданной рабочей группы, цель которой – пролоббировать членство Украины в НАТО.

«Мы должны предоставить Украине все вооружение, в котором Украина нуждается для того, чтобы победить в этой войне. Это означает ракеты дальнего поражения, тяжелые боевые танки, средства РЭБ, дроны – все, что только нужно», – сказал экс-генсек НАТО.

«Сейчас мы смотрим на более долгосрочные договоренности по безопасности Украины, и на саммите НАТО в Вильнюсе было заявлено лидерами НАТО, что приглашение Украине присоединиться к НАТО будет сделано тогда, когда будут благоприятные обстоятельства.

Поэтому новая международная рабочая группа начинает свою работу именно с этого предложения – когда будут благоприятные условия и когда будет высказано приглашение. Есть вопросы – какие условия, о чем мы говорим? Это то, над че будет работать рабочая группа», – заявил Расмуссен.

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