Бывший глашатай Порошенко рассказал, посадит ли его Зеленский

11.05.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине перед выборами многие надеялись, что победивший Владимир Зеленский посадит своего погрязшего в коррупции предшественника на посту президента Петра Порошенко, однако этот сценарий имеет большие шансы не быть реализованным.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, на протяжении нескольких лет обслуживавший администрацию Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Первое, что нужно иметь в виду: вы сказали, что есть намерение посадить, но, насколько я помню, публично ни сам Зеленский, ни кто-то из его команды об этом не говорили. Тем более, что не президент сажает у нас, а правоохранительные органы. Как минимум, задерживают, проводят расследование и так далее. Другое дело, реклама. У нас же ожидания избирателей по поводу посадок, они есть. Они были, кстати, и у Порошенко. И как мне сказал один западный журналист: «Вот будет горькая ирония судьбы: все ожидали, что Порошенко посадит Януковича или кого-то из ближайшего окружения – никого не посадил. А вот его могут». Потому что ожидания такие есть и, конечно же, у Зеленского об этом знают. Другое дело, как реагировать», – отметил политолог.

«Теперь, что касается самого Порошенко. Он уже фактически заявил, что остаётся. Но остаётся где? В политике. Я в этом нисколько не сомневался и не сомневаюсь, немножко знаю Петра Алексеевича. Он боец. И он себя уже последние лет 20 вне политики не мыслит.

Другое дело, что у него дуализм. Он и бизнесмен, и политик. Он и с бизнесом расстаться не может, что его сильно подвело, а, может быть, даже погубило за время президентства.

А, с другой стороны, ему политика очень интересна. Отказаться от неё, кстати, от статусной политики, где должен быть обязательно формализованный статус, некая должность, он не может.

Поэтому, с высокой вероятностью, он возглавит партийный список, тем более что, если возглавит кто-то другой, «БПП» точно потеряет очень сильно, ещё не факт, пройдёт ли в парламент. А он персональный носитель рейтинга, поэтому здесь есть рейтинговая логика, политтехнологическая, и его личный интерес, в том числе, связанный с неприкосновенностью», – добавил Фесенко.