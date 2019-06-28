28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Политика, Россия, Спецслужбы, США, Украина
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Бывший глава ЦРУ обнаружил на Украине несколько тысяч российских солдат

По оценкам США, в конфликте на востоке Украины задействованы несколько тысяч российских военнослужащих.

Об этом заявил в интервью киевскому изданию Новое время бывший глава ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Так, на просьбу журналистов прокомментировать нынешний объем военной поддержки США для Украины, он отметил, что “этот бюджет помощи США формируют совместно с НАТО, чья поддержка Украины является системной и постоянной”.

“Мы поддерживаем развитие украинского военного потенциала перед угрозой вторжения сил, поддерживаемых Россией, где воюют, по нашим подсчетам, несколько тысяч российских солдат “, – сказал Петреус.

Он также назвал “позитивным шагом” предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin администрацией Дональда Трампа и подчеркнул важность усилий администрации Обамы для того, чтобы это стало возможным.

Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011-2012 годах, во времена президентства Барака Обамы, ранее он командовал военными операциями на Гаити, Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в состав руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

Напомним, Сенат Конгресса США вчера одобрил проект американского военного бюджета на 2020 финансовый год (начинается 1 октября), который предусматривает выделение Украине военной помощи на 300 млн долларов, в том числе и на так называемое летальное вооружения.

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