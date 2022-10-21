Бывший глава Керчи ушел добровольцем на фронт

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Экс-глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев ушел добровольцем на передовую в качестве военврача.

Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По специальности Подлипенцев травматолог-ортопед и после отставки с должности градоначальника вел медицинскую практику в Новороссийске.

Пилипенцев опубликовал фото в камуфляже и с автоматом и подписал:

«В отпуске».

Как выяснилось, экс-глава Керчи находится на Николаевско-Херсонском направлении.

«Володя! Не удивлена! Как у врача и мужика всегда был стержень. Береги себя, ты очень будешь полезен», – подписала фото одна из коллег Подлипенцева.

Его сын Игорь оставил комментарий:

«Горжусь тобой, отец».

Владимир Подлипенцев был избран депутатом Госсовета Крыма первого созыва.

На тот момент он занимал пост главврача Керченской портовой больницы на водном транспорте.Затем перешел на работу в керченскую администрацию, которой руководил в 2016-2017 годах.