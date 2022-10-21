Бывший глава Керчи ушел добровольцем на фронт
Экс-глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев ушел добровольцем на передовую в качестве военврача.
Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По специальности Подлипенцев травматолог-ортопед и после отставки с должности градоначальника вел медицинскую практику в Новороссийске.
Пилипенцев опубликовал фото в камуфляже и с автоматом и подписал:
«В отпуске».
Как выяснилось, экс-глава Керчи находится на Николаевско-Херсонском направлении.
«Володя! Не удивлена! Как у врача и мужика всегда был стержень. Береги себя, ты очень будешь полезен», – подписала фото одна из коллег Подлипенцева.
Его сын Игорь оставил комментарий:
«Горжусь тобой, отец».
Владимир Подлипенцев был избран депутатом Госсовета Крыма первого созыва.
На тот момент он занимал пост главврача Керченской портовой больницы на водном транспорте.Затем перешел на работу в керченскую администрацию, которой руководил в 2016-2017 годах.
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