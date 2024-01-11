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Отправленный недавно в отставку под давлением Запада экс-глава сербской спецслужбы БИА (аналог ФСБ) Александр Вулин прокомментировал заявление председателя Комитета по иностранным делам Бундестага Германии Михаэля Рота, назвавшего руководство Сербии «слугами Путина», которым «нет места в ЕС», а «президент Вучич и его режим больше не являются надежными партнерами».

«Всякий раз, когда Германия говорит от имени Европы, это заканчивается мировой войной. Рот хотел бы поставить в Сербии оккупационного коменданта, который будет определять результаты выборов в Сербии», – сказал Вулин.

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Он также обратил внимание на пассаж Рота, согласно которому «ЕС обязан вмешиваться во внутренние дела стран, желающих в него вступить».

«Вот еще одно доказательство, почему Сербии не следует вступать в ЕС. В БРИКС никто не вмешивается ни в чьи внутренние дела», – отметил Вулин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-глава БИА был вынужден уйти в отставку под давлением Запада на официальный Белград. До этого Вашингтон обложил Вулина персональными санкциями.