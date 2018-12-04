Бывший главарь УНА-УНСО негодует: Почему катера не отстреливались?

04.12.2018, Киев, Игорь Петров

У Киева была хорошая задумка спровоцировать Россию на силовые действия у Керченского пролива, однако остается неизвестным, почему русские смогли без сопротивления военных моряков получить новейшие боевые единицы ВМС Украины – бронекатера, построенные на заводе Петра Порошенко.

Об этом в интервью телеканалу Ukrlife.TV заявил экс-глава праворадикальной организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, ранее объявленный в России в розыск за участие в войне на Кавказе на стороне чеченских сепаратистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Москва фактически аннексировала Азовское море. Но у нас как в современном искусстве – концепция, может, и неплоха, а вот исполнение всегда хромает.

Т.е. концепция была хорошая, правильная, с нашей стороны нужно было спровоцировать на активные действия ту сторону, чтобы вся её агрессивность проявилась.

Но зачем было отдавать корабли? По крайней мере, сложилось впечатление, что варианты не были просчитаны. Наши корабли проходят, им физически преграждают путь, наши корабли обстреливаются – и на каждый из этих вариантов должен был быть свой сценарий для Генштаба, руководства ВМС и для командиров кораблей.

Складывается впечатление, что эти сценарии не были просчитаны почему-то, т.е. как так получилось, что корабли были отданы. Почему не было сопротивления? Или почему если не было такого намерения, это были боевые корабли?» – сказал Корчинский.