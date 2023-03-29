Бывший «главный соотечественник Украины» Колесниченко обрушился с критикой на российских чиновников

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов и глава российских соотечественников Украины Вадим Колесниченко выступил в роли правдоруба в интервью севастопольским СМИ.

Колесниченко заявил, что нынешняя трагедия Украины – это результат инертной политики России по отношению к защите прав русских в соседнем государстве, и паразитировании на этой теме «регионалов».

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«Знаете, вот сейчас понимаю, кому это было нужно вообще? Я сейчас так думаю, столько времени потрачено, здоровья, энергии просто впустую. Если бы действительно фракция «Партии Регионов» этим занималась, то были бы совершенно другие результаты, с одной стороны. С другой стороны, я всегда об этом говорил и говорю: вина российского политикума в том, что произошло на Украине. С 2000 года, когда я был в этой теме, невозможно было достучаться. Ты приходишь, показываешь, что происходит, где готовят боевиков в Польше, на Западной Украине. С Олегом Царевым даже выступали, показывали фотографии, видео, что там делают, готовятся к боям в городских условиях. А, «не будут брать – отключим газ», все это фигня. Ну, напишите, и все. Там между собой договорились, любые новые выборы, они деребанят тему газовой трубы. А когда посол Зурабов приехал, слушайте, это просто анекдот – я руководитель самой большой диаспоры русских в мире, руководитель юридического бюро Всемирного совета российских соотечественников, президент Международного совета российских соотечественников, я не мог с послом России на Украине год встретиться! Это человек, который отвечает за гуманитарную политику на территории страны нахождения. Зато они с Порошенко в десна целовались, собирали форумы, банкеты, вечера культурологические, куда вся басота из России прижала, которая сегодня прячется за границей, либерал-предателей пятая колонна. Такая гуманитарная политика была. Поэтому я не стесняюсь, что меня не очень за это любили», – сказал Колесниченко в интервью каналу ForPost.

Политик сетует, что российские государственные организации и фонды, призванные заниматься поддержкой русских, своими обязанностями на Украине откровенно пренебрегали. Даже когда власти Украины перешли к прямому преследованию русских и русскоязычных граждан, это не возымело влияния и не заставило переходить к каким-либо действенным мерам.

«С «Россотрудничеством» у меня просто доходило почти до мордобоя. 2016 год, проводим фестиваль «Великое русское слово» в Ливадийском дворце. Приехали люди с Украины, уже преследуют, они нашли возможность сюда приехать, рассказывают о тех проблемах, какая нужна помощь. А руководитель «Россотрудничества» говорит цитатами американского президента – «не спрашивайте, что Родина сделала для вас, скажите, что вы сделали для Родины». Вот как тут без матов? Я и сказал: вы кто такая? Людей там убивают, а вы чем им помогли?» – вспоминает Колесниченко.

«Ну и классический пример – фонд «Русский мир», который создан российским бюджетом. В 2007 году выделяли по 370 или 380 миллионов рублей. Я пытаюсь на Западной Украине провести конкурс для учителей русского языка, которых там на пальцах пересчитать, чтобы какие-то книжки подарить, чтобы люди почувствовали хоть какую-то поддержку. Денег нет. Я пишу письмо-запрос в фонд «Русский мир», который создан для защиты и поддержки русского языка во всем мире и поддержки соотечественников. Мне в ответ знаете, что прислали? «Мы не можем профинансировать конкурс учителей русского языка, потому что это будет вмешательством во внутреннюю политику Украины». А когда руководитель «Россотрудничества» приезжает во Львов, выступает и говорит: да, конечно же нужно защищать украинский язык, потому что он как государственный требует защиты. И это где офис русскоязычной организации забирают, русский язык запрещают, людей преследуют! Это 2008 год, Ющенко президент. А сегодня этот человек у нас сенатор», – сказал экс-депутат, очевидно, намекая на вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева.

Экс-нардеп добавил, что проблема, по сути, никуда не делась. И люди, сидящие во властных кабинетах, весьма далеки от задач специальной военной операции.

«Эта так называемая борьба с либерал-предателями на сегодняшний день ещё даже не закончена. У нас сегодня во всех эшелонах власти сидят люди, просто случайные, которые сегодня даже не ощущают того, что идет СВО. Это люди из прошлого, им поручено реформировать нашу государственность, реформировать нашу экономику, выстреливать нашей экономикой в будущее. Это большая трагедия для российской государственности. Думаю, что как-то общим валиком всё это прокатится. Но это большая проблема, поэтому это время утраченных возможностей», – заключил Колесниченко.