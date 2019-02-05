Бывший город корабелов не в состоянии оплачивать счета за газ

05.02.2019, Киев, Игорь Петров

Задолженность жителей Николаевской области за потребленный газ за год выросла почти в два раза.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила директор ООО «Николаевгаз Сбыт» Наталья Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На начало 2019 года задолженность населения Николаевщины перед ООО «Николаевгаз Сбыт» составила 577 млн грн. При этом на начало 2018 года задолженность составляла 323 млн грн. Мы видим, что за прошлый года задолженность выросла на 254 млн грн. Такой рост обусловлен тем, что в прошлом году природный газ подорожал на 24%, с 6,9 грн за кубометр до 8,5 грн за кубометр”, – сказала директор ООО «Николаевгаз Сбыт».

При этом она отметила, что поднятие цены на газ произошло в начале отопительного сезона, то есть в тот момент, когда существенно увеличивается потребление газа населением. В то же время доходы населения за этот период существенно не увеличились, что привело к увеличению именно текущей задолженности, составившей около 281 млн.

“Также с 1 октября 2018 года изменились правила назначения субсидий вследствие чего уменьшилось число получателей государственной помощи. Оно уменьшилось на 50% – 67 тыс получателей субсидий против 137 тыс. Это также приводит к росту текущей задолженности бытовых потребителей.

Третьей составляющей роста задолженности являются нормы начисления потребления при отсутствии газовых счетчиков. В Николаевской области 29 тыс потребителей без счетчиков газа. Решением Верховного суда с ноября 2018 года были отменены постановления которые отменяли нормы потреблении», – резюмировала Левченко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, некогда крупный промышленный Николаев, известный как “город корабелов” после остановки заводов вымирает целыми кварталами и превращается в подобие чернобыльской Припяти.