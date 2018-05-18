18.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Бывший город корабелов поставил на уши бомж Сеня

В Николаеве, где еще недавно строили авианосцы и развивали промышленность, сегодня местный власти занимаются тем, что вносят в повестку дня вопросы, связанные с судьбой бомжей.

Так, вчера депутаты городского совета должны были рассмотреть жалобы местных жителей на бомжа Алексея Сенина, более известного как «Сеня», нагонявшего страх приступами безумия.

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Соответствующий вопрос был включен в пункт «Разное» повестки пленарного заседания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако, местная полиция и медики помогли депутатам – его отвезли в психбольницу до начала заседания, отмечает местный ресурс «Новости N».

«Психически больной бездомный в течение длительного времени представлял угрозу для жителей микрорайонов Намыв и Лески. Он пугал женщин и детей агрессивным поведением и громким криком, известны несколько случаев нападений», – объясняет издание.

Комичность ситуации, когда обычный городской бомж стал объектом внимания власти у себя в блоге высмеял бывший участник АТО Александр Мединский.

«Николаев. Когда-то этот город корабли строил. По легенде наши предки даже микрочипы делали… А теперь только рапс выращиваем…», – написал он с сожалением в соцсети.

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