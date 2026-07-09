Бывший каратель негодует: «Для Запада русские и украинцы всё равно один народ»
Американцы по-прежнему не считают, что между народами России и Украины есть большая разница.
Об этом в эфире видеоканала «Маяк UA» экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Отвечая на вопрос о роли США в украинском конфликте, Мосийчук согласился, что американцы не видят принципиальной разницы между русскими и украинцами.
«Разницу между русскими и украинцами американцы действительно не видят. И не только американцы. Они видят политическую разницу, и они видят, как стравить», – возмущается экс-депутат.
Он добавил. что позиция Запада в этом вопросе для него абсолютно понятна.
«Для Запада мы если не один народ, то один народ под разными названиями. Они не хотят видеть ни этнической, ни литературной, никакой разницы. У них все в куче, у них все как при Советском Союзе – ничего не поменялось фактически», – резюмировал Мосийчук.
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