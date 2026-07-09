Бывший каратель негодует: «Для Запада русские и украинцы всё равно один народ»

Игорь Шкапа.  
09.07.2026 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 552
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американцы по-прежнему не считают, что между народами России и Украины есть большая разница.

Об этом в эфире видеоканала «Маяк UA» экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы по-прежнему не считают, что между народами России и Украины есть большая разница. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Отвечая на вопрос о роли США в украинском конфликте, Мосийчук согласился, что американцы не видят принципиальной разницы между русскими и украинцами.

«Разницу между русскими и украинцами американцы действительно не видят. И не только американцы. Они видят политическую разницу, и они видят, как стравить», – возмущается экс-депутат.

Он добавил. что позиция Запада в этом вопросе для него абсолютно понятна.

«Для Запада мы если не один народ, то один народ под разными названиями. Они не хотят видеть ни этнической, ни литературной, никакой разницы. У них все в куче, у них все как при Советском Союзе – ничего не поменялось фактически», – резюмировал Мосийчук.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Бывший каратель негодует: «Для Запада русские и украинцы всё равно один народ»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить