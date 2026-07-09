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Американцы по-прежнему не считают, что между народами России и Украины есть большая разница.

Об этом в эфире видеоканала «Маяк UA» экс-участник карательной операции против ЛДНР, депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос о роли США в украинском конфликте, Мосийчук согласился, что американцы не видят принципиальной разницы между русскими и украинцами.

«Разницу между русскими и украинцами американцы действительно не видят. И не только американцы. Они видят политическую разницу, и они видят, как стравить», – возмущается экс-депутат.

Он добавил. что позиция Запада в этом вопросе для него абсолютно понятна.