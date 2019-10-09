09.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Коррупция, Криминал
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Бывший «хозяин Молдовы» намерен сдаться новой молдавской власти

Бежавший из Кишинева олигарх Влад Плахотнюк явится через три недели в Антикоррупционную прокуратуру Молдовы, которая возбудила против него уголовное дело по отмыванию денег в особо крупных размеров.

Об этом сообщает телеканал Publika, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Адвокат Плахотнюка Влад Рошка пришел сегодня в Антикоррупционную прокуратуру и попросил прокуроров отложить допрос на три недели, чтобы его клиент явился лично», – сообщает телеканал.

Накануне Антикоррупционная прокуратура вызвала Плахотнюка на допрос 9 октября через «Фейсбук».

30 августа Антикоррупционная прокуратура объявила, что Плахотнюк является фигурантом уголовного дела, возбужденного румынскими властями.

В августе Тверской суд Москвы арестовал олигарха заочно по уголовному делу о создании преступного сообщества с целью организации наркотрафика в Российскую Федерацию.
Плахотнюк бежал из Молдовы в июне после смены власти. По слухам он находится в Майами (США).

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