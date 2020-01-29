Бывший киевский майданщик теперь считает Украину «плывущим по реке мусором»

29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на огромное количество «специалистов» и «экспертов», Украина не способна на проведение самостоятельной политики и адекватную реакцию на возникающие трудности.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Юрий Романенко, ранее поддерживавший майдан и призывавший отстреливать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть широкая Река жизни, по ней плывёт мусор, который несётся куда-то. Вот, это мы. Плыть можно по-разному – в качестве лодки, парохода, гидроскутера какого-то. А мы просто плывём как мусор. Потому что есть жизненные обстоятельства, какие-то факторы – завихрения. Вот возникло завихрение на Ближнем Востоке, и нас туда потянуло», – сказал эксперт.

По его мнению, несмотря на огромное количество разного рода людей, выдающих себя за специалистов, Украина всё равно не способна на проведение самостоятельной политики и зависит от воли случая.

«И у этой щепки открылись глаза, оказывается, есть страна Иран. И оказывается, что всё, что там происходит, имеет отношение к нам в том числе. И у нас сразу появилось куча людей, знающих о факторе Сулеймани, что такое КСИР, и так далее.

Сейчас у нас много специалистов по коронавирусу. В общем, каждые три дня у нас рождается новый кластер специалистов, и, в принципе, этот кластер воспроизводится перманентно, с определённой периодичностью – 9 мая, 1 мая, 8 марта, вот 14 февраля сейчас будет.

Сейчас специалисты по пакту Молотова-Риббентропа в связи с тем, что Зеленский там что-то заявил. Короче говоря, у нас вся страна – это специалисты, но она плывёт, как эта щепка в реке жизни», – добавил Романенко.