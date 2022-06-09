Бывший командир херсонской терробороны обратился за получением российского гражданства

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Новости Украины

Бывший командир 194-го батальона территориальной обороны в Херсоне Дмитрий Кузьменко вместе с женой перешел на сторону России и обратился за получением российского гражданства.

Журналистам он заявил, что считает свой выбор единственно верным и призвал своих бывших подчиненных следовать его примеру, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сегодня такая дата – мы прибыли с супругой после долгих раздумий и совещаний. Решили подать заявление о получении гражданства Российской Федерации. Мы хотим жить в свободной, новой стране. На территории Херсона, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне. На сегодняшний день на территории Херсона это обеспечивает только военная администрация и подразделения Российской Федерации. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к своим бывшим подчиненным, военнослужащим территориальной обороны о том, чтобы они сделали правильный выбор и пошли по моему пути», – заявил Кузьменко.

Он подчеркнул, что украинская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, пользуясь координатами, полученными от местных диверсантов:

«После получения таких данных на некоторые населенные пункты были нанесены удары по уничтожению или этих координат, целей, уничтожению техники или позиций. Непосредственно по Херсонской области сама Чернобаевка, это мое родное село, вследствие этих бомбежек и нанесения ударов пострадало около 200 домов… На территории Херсонской области поселок Александровка уже практически не существует из-за таких действий, множество населенных пунктов, в частности в николаевском направлении, обстреливаются постоянно. Попадают ракетами и в школы, и в садики, и в дома. Сейчас очень страдает Киселевка – это как раз на линии соприкосновения. Гибнут люди, много раненых».

Напомним, Кузьменко, будучи командиром батальона терробороны, вступил в бой с российскими силовиками, потеряв нескольких боевиков. После этого он спрятал оружие и скрылся, но был выявлен правоохранителями, которым выдал схроны.

Теперь он обещает заботиться о порядке в области вместе с российскими силовыми органами:

«Я, как житель этого города, согласен и понимаю необходимость защищать этот город от различного влияния, незаконного, преступного со стороны российских… со стороны украинских властей. И это делать совместно с подразделениями Российской Федерации… Я буду помогать удерживать позиции Херсона и наводить здесь порядок. В частности, особенно, от преступного мира, который здесь остался, никуда не выезжал и сейчас в наличии имеет вооружение. Буду способствовать тому, чтобы это вооружение было изъято. Вооружение и предметы, которые могут нанести вред населению Херсона».