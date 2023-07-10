Бывший консул России в Крыму скончался после нападения

Любовь Смирнова.  
10.07.2023 16:48
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия


В Москве  скончался экс-генконсул России в Крыму Александр Николаев. Он возглавлял дипломатическое представительство РФ в республике с 2003 по 2008 годы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Человек патриотических убеждений, Александр Николаев, находясь в Крыму, прилагал все силы к поддержке русского движения и, можно сказать, готовил «Крымскую весну», – написал в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

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В Москве  скончался экс-генконсул России в Крыму Александр Николаев. Он возглавлял дипломатическое представительство РФ...

Николаев был госпитализирован 17 июня после того, как его нашли без сознания возле магазина в одном из поселков Тверской области. По словам дочери дипломата Ксении, отец проводил супругу на электричку и зашел за покупками. Возле магазина у него произошел конфликт с мужчиной, который, как позже выяснилось, является атаманом местной казачьей общины. На него возбудили уголовное дело.


«Безвременный уход Александра Алексеевича из жизни во время операции напрямую связан с его избиением в Москве», – уточнил Затулин.

На посту генконсула Николаев не раз критиковал пророссийские партии Крыма за разобщенность, мешающие слаженной работе амбиции и детскую капризность лидеров. Его также беспокоило укрепление позиций «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в мусульманской среде.

Одним из самых ярких впечатлений за время работы в Крыму Николаев называл выступление Юрия Лужкова в Севастополе перед многотысячной толпой на площади, которая встречала мэра Москвы овациями и искренней эмоциональной поддержкой.

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