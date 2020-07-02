Экс-консультант Тимошенко предрек дальнейший развал Украины

02.07.2020, Москва, Владимир Гладков

За всю историю Украины все, кто приходил к власти в этой стране, в первую очередь думали не о пользе государству, а о том, под кого лечь.

Об этом в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказал политконсультант, работавший с «Оппоблоком», а также с Юлией Тимошенко, автор её знаменитой причёски с косой, политтехнолог Алексей Ситников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – тоже женщина по архетипу, она тоже требует такого мужика, но если Россия – это хозяйская баба, которая может ещё и снести, сама Украина, в связи с тем, что там в общем-то не было государственности, и каждый раз эту страну возглавлял какой-то гетман – человек, который прогнулся под кого-то и лёг. Украина по своему менталитету такая девушка лёгкого поведения.

Неслучайно приходящие к власти на Украине который раз, вместо того, чтобы думать, как из этой замечательной страны с потрясающими природными ресурсами, с удивительными людьми, с невероятным геополитическим положением, каждый, кто приходит на позицию главы этой страны, первое, что думает – под кого лечь. А кто-то, типа Януковича, это сделал несколько раз, впрочем, как и предыдущие гетманы делали то же самое», – заявил Ситников.

«А Тимошенко такая же?» – спросила Стрелец.

«Нет, Тимошенко – она популистка, мы с ней до сих пор очень дружим, переписываемся. Мы много для неё сделали, познакомились с ней в 1997 году, когда она пошла в политику», – рассказал политконсультант.

По его словам, тогда у Тимошенко не было ничего общего с нынешним ультрапроукраинским имиджем.

«Мы приехали, провели исследование, приехали работать с начинающим днепропетровским политиком Юлией Тимошенко, у которой антирейтинг был 88 процентов. Потому что её украинкой никто не воспринимал, она по-украински не говорила, Днепропетровск – это не очень украинская территория, да и среди родителей у неё никто не украинец. Папа армянин, мама еврейка. Юлия Владимировна, они очень похожи с Нетаньяху (премьер Израиля – ред.), кстати, они прям близнецы-братья», – сказал политтехнолог.

Возвращаясь к украинскому вопросу, он отметил, что проблема Украины в том, что «там нет мужской энергетики».

«Там никто не ведёт себя как мужчина. Это касается и бизнеса, и политики, это касается и Рады, в которой яйцами кидаются, но жёстко могут себя повести только те, кто с территорий Донецка, Луганска. Не хотелось бы, чтоб так произошло, но я не думаю, что Украина сохранится в тех территориальных границах, которые сейчас есть. Это такое же искусственное соединение, каким был Советский Союз. Там очевидно разные уклады, совершенно разные ментальности, и то, что происходит сейчас с Донецком и Луганском, и то, что произошло с Крымом – ведь в том, что произошло с Крымом, виновата только Украина», – добавил Ситников.