Бывший крымчанин и экс-командир карательного батальона получил ранение
Экс-командир карательного нацбата «Крым», сформированного экстремистским меджлисом, получил ранение в ходе боестолкновений на восточном направлении.
Станислав Краснов обещает вернуться, чтобы Крым и Донбасс не захватили без его участия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Мы продвинулись настолько, насколько был получен приказ, обеспечили опорный пункт для дальнейшего продвижения других сил и еще одно звено в кольце окружения оккупационных московских войск.
Я очень горжусь своей группой, которая все эти дни, в сложных условиях наступления, продолжает успешно выполнять свою боевую задачу. Я горжусь своей ротой и батальоном, которые движутся вперед прямо сейчас, все эти дни, не останавливаясь и не отдыхая, – написал Краснов в своем телеграм-канале. –
Я очень благодарен нашим боевым медикам за их профессиональную работу и отчаянную рискованную эвакуацию, особенно благодарен боевому медику нашей группы Льву, который сам, с проникающим осколочным ранением в голову, оказал мне первую помощь».
Краснов некогда работал в Киевском райотделе горуправления МВД Симферополя. Еще до госпереворота перебрался в Киев и был обвинен в шпионаже в пользу России.
После нескольких месяцев в следственном изоляторе СБУ вышел на свободу и всплыл на Донбассе в зоне боевых действий, где возглавил крымско-татарский нацбат «Крым». В дальнейшем переметнулся к боевикам «Азова».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.