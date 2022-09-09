Бывший крымчанин и экс-командир карательного батальона получил ранение

09.09.2022  13:34 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Нацизм, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Экс-командир карательного нацбата «Крым», сформированного экстремистским меджлисом, получил ранение в ходе боестолкновений на восточном направлении.

Станислав Краснов обещает вернуться, чтобы Крым и Донбасс не захватили без его участия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-командир карательного нацбата «Крым», сформированного экстремистским меджлисом, получил ранение в ходе боестолкновений на восточном...

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«Мы продвинулись настолько, насколько был получен приказ, обеспечили опорный пункт для дальнейшего продвижения других сил и еще одно звено в кольце окружения оккупационных московских войск.

Я очень горжусь своей группой, которая все эти дни, в сложных условиях наступления, продолжает успешно выполнять свою боевую задачу. Я горжусь своей ротой и батальоном, которые движутся вперед прямо сейчас, все эти дни, не останавливаясь и не отдыхая, – написал Краснов в своем телеграм-канале. –

Я очень благодарен нашим боевым медикам за их профессиональную работу и отчаянную рискованную эвакуацию, особенно благодарен боевому медику нашей группы Льву, который сам, с проникающим осколочным ранением в голову, оказал мне первую помощь».

Краснов некогда работал в Киевском райотделе горуправления МВД Симферополя. Еще до госпереворота перебрался в Киев и был обвинен в шпионаже в пользу России.

После нескольких месяцев в следственном изоляторе СБУ вышел на свободу и всплыл на Донбассе в зоне боевых действий, где возглавил крымско-татарский нацбат «Крым». В дальнейшем переметнулся к боевикам «Азова».

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