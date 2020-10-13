Бывший крымчанин требует душить своих земляков блокадой

13.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не должна идти ни на какие уступки по Крыму, сохраняя санкции и блокаду полуострова.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил депутат Верховной рады, член правящей фракции «Слуга народа» Виталий Безгин, родившийся и выросший в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, также Украина должна добиться создания международной переговорной площадки по Крыму.

«Понятно, что военным путем объективно Украина сейчас неспособна вернуть Крым, давайте честно. Россия – милитаризованная страна, она постоянно наращивает там вооружение и непосредственно воинские формирования. Конечно, сейчас ставка должна быть, прежде всего, относительно Крыма, на дипломатическое давление, на взаимодействие с западными партнёрами, чтобы не было никаких уступок в вопросе поставок воды в Крым.

Этот вопрос, понятно, что Россия будет поднимать на всех площадках, потому что это действительно рычаг влияния, действительно Россия ничего не сделала, чтобы эту кризисную ситуацию там решить. Там кричащая сейчас ситуация с водообеспечением, и она будет пытаться втянуть Украину в свою игру.

Дипломатическое давление, в том числе, за счет сохранения и усиления санкций, за счет отсутствия уступок по воде, за счет совместных действий с такими партнерами, как Польша. Санкции у нас есть, по воде все равно действует. Что касается еще одного момента – это поднимать, наконец, вопрос Крыма в международном формате», – заявил Безгин.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что вопрос Крыма закрыт навсегда и подчеркнул, что полуостров исторически и юридически всегда был частью России, которая 2014 году выполнила желание и просьбу народа Крыма о воссоединении.