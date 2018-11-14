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14.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Коррупция, Крым, Россия
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Бывший крымский вице-премьер останется за решеткой

Московский горсуд оставил под стражей вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, задержанного 17 октября. Об этом говорится в решении суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Апелляция отказала защитникам вице-премьера в изменении меры пресечения и оставила Нахлупина в СИЗО до 16 декабря.

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Адвокаты просили отпустить задержанного под домашний арест или залог в 8 миллионов рублей.

«Постановление Басманного суда Москвы от 18 октября, которым в отношении Нахлупина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – говорится в тексте решения суда.

Напомним, Виталий Нахлупин, отвечавший за реализацию Федеральной целевой программы в Крыму, был задержан в Москве. Его подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. «Эхом» после его задержания на полуострове прокатилась волна обысков на предприятиях, так или иначе связанных с выполнением подрядов по ФЦП.

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