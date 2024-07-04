Бывший «льотчик» Свитан: В этом году ВСУ предпримут несколько «контрнаступов»

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Когда Киеву передадут «в достаточном количестве» F-16 и американские ракеты, ВСУ проведут несколько контрнаступательных операций с форсированием Днепра в направлении Скадовска и дальнейшим штурмом Крыма.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт, бывший летчик Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть единственная возможность, как помочь армии мотивированными профессионалами – это поставить в строй силовиков. И они реально становятся в строй. Часть уже Нацполиции, минимум 10%, а на ротационной основе – до 30% Нацполиции уже выполняет боевые задачи на разных участках. Нацгвардия увеличила своё количество, тоже ротации пошли, их около 50 тысяч, которые могут выполнять эти задачи. Пограничники добавили 15 тысяч клеток, на которых уже есть бойцы. То есть силовики встали в строй. Это позволит подготовить резерв», – бодро сообщил Свитан.

Таким образом, по его мнению, накопятся силы для нескольких «контрнаступов».

«Правильный подход – собрать мотивированных, профпригодных, поставить в строй, и мы сможем даже в этом году, в зависимости от захода авиации, [начать наступление]. Того, что было в прошлом году, точно никто повторять не будет. Когда ждали авиацию и ракеты, рисовали планы захода в Крым, а без ракет и авиации прошли на максимальную глубину средств поражений, которые были, на 15 км, на артиллерийскую глубину. Потому мы в этом году точно, если нам дадут в достаточном количестве самолёты и ракеты, мы сможем выполнить даже несколько контрнаступательных операций. Оптимальный вариант – это, конечно, движение на Крым, на Скадовск с форсированием Днепра», – бредил бывший лётчик.