Бывший майданщик: Переговоры Путина и Байдена не сулят Украине ничего хорошего

Единственным приемлемым для Украины ответом США на предложения президента РФ Владимира Путина было бы – «вернуть без рассмотрения».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, полевой командир «оранжевого майдана» Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Я удивлён двухмесячной информационной кампанией, развёрнутой в западных медиа, что Россия вот-вот нападёт. Не на Украине, не в России – а в западных медиа ежедневно появляется информация о новой батальонной тактической группе в сто тысяч, а потом о сто плюс двести тысяч», – отметил Стецькив.

«Никакого нападения не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, до тех пор, пока между Байденом и Путиным идёт диалог, ни о каком нападении Путина на Украину речи вестись не может. Это очевидный факт.

«На самом деле ключ к решению этой проблемы в том, договорится Байден с Путиным или нет. Если договорится, то эта договоренность будет достигнута 100% за счёт Украины, и я так сейчас вижу, за счёт части Восточной Европы, части членов НАТО. Я просто удивлён, как Америка на ровном месте теряет своё лидерство в демократическом, и вообще – лидерство в мире.

По моему мнению, единственной адекватной реакцией на так называемые предложения Путина в виде двух договоров – один с Америкой, второй с НАТО, надо было поступить так, как в своё время в СССР поступала наша почта, когда ставила штамп «вернуть без рассмотрения».

Вот, как надо было поступить на этот ультиматум, который дал Путин. Но Байден поступил по-другому, они приняли эти предложения к рассмотрению. И я сегодня слушаю Путина, который с удовольствием рассказывает, что Россия, в общем, одобрительно приняла то, как США отнеслись к российским предложениям. Это самый тревожный звонок для Украины», – тревожится экс-депутат.

«Я не хочу тут говорить категориями – или «перемога», или «зрада». Мы просто должны принять как факт, что диалог между Путиным и Байденом идёт, и этот диалог с большой вероятностью может закончиться неблагоприятно для Украины.

Может, он будет в чём-то благоприятным для США и России, но для Украины тут благоприятного мало. Мы должны думать о том, как должна реагировать Украина в случае, когда великие державы попробуют договориться за нашей спиной», – призвал Стецькив.