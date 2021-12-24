Бывший майданщик: Переговоры Путина и Байдена не сулят Украине ничего хорошего

24.12.2021  18:09 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов .  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Единственным приемлемым для Украины ответом США на предложения президента РФ Владимира Путина было бы – «вернуть без рассмотрения».

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады, полевой командир «оранжевого майдана» Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственным приемлемым для Украины ответом США на предложения президента РФ Владимира Путина было бы...

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«Никакого нападения не будет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, до тех пор, пока между Байденом и Путиным идёт диалог, ни о каком нападении Путина на Украину речи вестись не может. Это очевидный факт.

Я удивлён двухмесячной информационной кампанией, развёрнутой в западных медиа, что Россия вот-вот нападёт. Не на Украине, не в России – а в западных медиа ежедневно появляется информация о новой батальонной тактической группе в сто тысяч, а потом о сто плюс двести тысяч», – отметил Стецькив.

«На самом деле ключ к решению этой проблемы в том,  договорится Байден с Путиным или нет. Если договорится, то эта договоренность будет достигнута 100% за счёт Украины, и я так сейчас вижу, за счёт части Восточной Европы, части членов НАТО. Я просто удивлён, как Америка на ровном месте теряет своё лидерство в демократическом, и вообще – лидерство в мире.

По моему мнению, единственной адекватной реакцией на так называемые предложения Путина в виде двух договоров – один с Америкой, второй с НАТО, надо было поступить так, как в своё время в СССР поступала наша почта, когда ставила штамп «вернуть без рассмотрения».

Вот, как надо было поступить на этот ультиматум, который дал Путин. Но Байден поступил по-другому, они приняли эти предложения к рассмотрению. И я сегодня слушаю Путина, который с удовольствием рассказывает, что Россия, в общем, одобрительно приняла то, как  США отнеслись к российским предложениям. Это самый тревожный звонок для Украины», – тревожится экс-депутат.

«Я не хочу тут говорить категориями – или «перемога», или «зрада». Мы просто должны принять как факт, что диалог между Путиным и Байденом идёт, и этот диалог с большой вероятностью может закончиться неблагоприятно для Украины.

Может, он будет в чём-то благоприятным для США и России, но для Украины тут благоприятного мало. Мы должны думать о том, как должна реагировать Украина в случае, когда великие державы попробуют договориться за нашей спиной», – призвал Стецькив.



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