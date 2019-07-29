Бывший медиаменеджер Пинчука напишет Зеленскому гуманитарную стратегию

29.07.2019

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-генерального директора телеканала СТБ, бывшего руководителя группы StarLightMedia Владимира Бородянского своим внештатным советником по гуманитарным вопросам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в указе, обнародованном на сайте главы государства.

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Владимир Бородянский намерен создать рабочую группу из депутатов и деятелей культуры разных сфер, которая займется разработкой гуманитарной стратегии государства.

«Итак, сейчас моя должность — советник президента по гуманитарным вопросам. Как это вижу: возможность сделать и реализовать замыслы и стратегии, которые в корне изменят гуманитарную сферу в Украине. Я хочу, чтобы государство могло предложить своим артистам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы. А зарубежным — те условия, которые будут стимулировать к труду здесь. Те условия, при которых Украина будет первой среди потенциальных партнеров любого международного проекта. Чтобы снова, даже не появлялось вопросов, почему сериал „Чернобыль“ HBO и Sky снимали не в Украине, а в Литве», – написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам Бородянского, искусство, спорт, информационная безопасность — все эти отрасли «должны жить и развиваться с четким осознанием своих задач, функционала и конечной цели».

«Сейчас задача президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства, и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегией», — сообщил Бородянский.

Он отметил, что считает культуру основой развития гражданина, государства и залогом процветания.

«Команду рабочей группы буду подбирать из лучших профессионалов индустрии, в которой по каждому направлению будет закреплен отдельный куратор, который в свою очередь сформирует свою рабочую группу. Направлений работы много: музеи и заповедники, театры, музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги. Медиа: СМИ (ТВ, пресса, радио), социальные медиа и интернет-издания. Информационная безопасность (содержательная). Спорт, туризм. Благотворительность. Мы будем много взаимодействовать с отраслью образования», — указал Бородянский.

Владимир Бородянский больше 15 лет работал в структурах медиахолдинга Виктора Пинчука и ушел оттуда полгода назад. Источники киевского издания “ЛИГА” в Офисе Зеленского сообщают, что Бородянский якобы может стать министром. И возглавит в новом Кабмине большое ведомство, которое объединит в себе нынешние Министерство культуры, Министерство информационной политики и Министерство молодежи и спорта.

Ранее глава партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков заявил о том, что при назначениях на высшие должности будут руководствоваться не квотным принципом и членством выдвиженцев в партии “Слуга народа”. В свою очередь киевский политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала “НАШ” заявил о том, что в виду наличия у партии Зеленского однопартийного большинства в ВР Украины, вопрос создания коалиции с партией “Голос” Святослава Вакарчука уже не стоит.