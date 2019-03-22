Бывший министр: идиоты отдали «Нафтогаз» под внешнее управление

22.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Из-за повышения цен на газ остановились украинские химзаводы, иностранцы уже предчувствуют сверхприбыли после скупок лицензий на добычу голубого топлива, в минусе остаётся только Украина.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вполне очевидно, что повышение цен на газ, в том числе на газ собственной добычи до уровня европейского паритета, как мы говорим, по уровню цены там «Дюссельдорф» плюс доставка, это как раз выгодно нашим западным партнёрам. Во-первых, это позволяет окончательно положить на лопатки украинскую промышленность, которая неконкурентоспособна. У нас уже, благодаря Коболеву и повышению цен на газ, остановились все крупнейшие химические комбинаты, производители удобрений, а они всё-таки составляли определённую конкуренцию для наших европейских партнёров.

Кроме того, повышая цены на газ, они создают стимулы для того, чтобы у иностранцев создавать интерес для покупки здесь лицензий на добычу газа с перспективой получения сверхприбыли в случае реализации газа в Украине и очень высокой прибыли в случае транспортировки этого газа в ЕС. Поэтому иностранцы крайне заинтересованы в этой политике. Но эта политика абсолютно губительна для украинских граждан. Кстати, для украинского руководства она тоже губительна», – заявил экс-министр.

«И вот сейчас мы вынуждены подводить итоги: каким надо быть идиотом, чтобы отдать важнейшее, стратегическое для экономики Украины предприятие под управление иностранных граждан! Где и голова совета из Британии, а значит, имея даже половину состава, потому что голос председателя в случае разногласий решающий, они, естественно, могут принимать любые нужные решения, тем более, при очень высоких оплатах всех членов совета, они всегда договорятся и с теми, кто от Украины числится», – добавил Суслов.