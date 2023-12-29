Бывший министр негодует: «Только в Германию сбежали 70 бригад ВСУ»

Украинским беженцам призывного возраста нужно дать год на то, чтобы они вернулись на Украину и встали на воинский учёт. В противном случае – лишать гражданства и конфисковать всё находящееся в стране имущество.

Об этом на канале «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну вот есть у нас люди за границей. Немцы говорят, что 200 тысяч мужчин призывного возраста находятся в Германии. Это 20 дивизий, если бригады, это почти 70 бригад. Это только в Германии. И начинается – давайте мы немцев попросим, чтобы их депортировали, да не будут они депортировать. Эстонцы говорят: мы готовы, но давайте подпишем какое-то соглашение. Это тоже абсолютно [проигрышный] вариант. Пока вы будете подписывать, они в Латвию все переедут. В Латвии начнёте подписывать, они уедут в Германию. И этот цирк будет продолжаться, если вы не поймёте главного, что не надо с людьми, которые уехали, говорить так, как вы разговариваете», – заявил Рева.

Он предложил радикальный подход к решению проблемы.

«Примите закон и дайте год всем гражданам, которые находятся за границей, для того, чтобы вы приехали в Украину в течение года и зарегистрировались в ТЦК. Год – достаточный срок, кто-то учится, кто-то работает. Кто-то в Монако отдыхает. Если в течение года не вернётесь, это ваше право, мы не можем вас заставить, вытащить оттуда, значит мы будем считать молчаливым согласием на отказ от украинского гражданства с конфискацией вашего имущества в Украине. Сегодня мы от них ничего не имеем, они уехали, кто-то убежал, кто-то уехал законно. «Батальон Монако» вывез деньги и живёт себе нормально на курорте, но собственность их вся в Украине. Если они будут знать, что невозвращение грозит им потерей собственности, они вернутся. Потому что переписать имущество не выйдет в течение этого года», – объяснил экс-министр.

Ведущая канала заметила, что на Украине остаются «мамы, папы, пенсионеры, кумовья».

«Мы сейчас принимаем закон, и собственность, которая у них есть до момента, пока ты не отметился в ТЦК, никаких сделок вы с ней провести не можете. И всё», – ответил Рева.