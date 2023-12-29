Бывший министр негодует: «Только в Германию сбежали 70 бригад ВСУ»

Вадим Москаленко.  
29.12.2023 10:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Мобилизация


Украинским беженцам призывного возраста нужно дать год на то, чтобы они вернулись на Украину и встали на воинский учёт. В противном случае – лишать гражданства и конфисковать всё находящееся в стране имущество.

Об этом на канале «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским беженцам призывного возраста нужно дать год на то, чтобы они вернулись на Украину...

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«Ну вот есть у нас люди за границей. Немцы говорят, что 200 тысяч мужчин призывного возраста находятся в Германии. Это 20 дивизий, если бригады, это почти 70 бригад. Это только в Германии. И начинается – давайте мы немцев попросим, чтобы их депортировали, да не будут они депортировать.

Эстонцы говорят: мы готовы, но давайте подпишем какое-то соглашение. Это тоже абсолютно [проигрышный] вариант. Пока вы будете подписывать, они в Латвию все переедут. В Латвии начнёте подписывать, они уедут в Германию.

И этот цирк будет продолжаться, если вы не поймёте главного, что не надо с людьми, которые уехали, говорить так, как вы разговариваете», – заявил Рева.

Он предложил радикальный подход к решению проблемы.

«Примите закон и дайте год всем гражданам, которые находятся за границей, для того, чтобы вы приехали в Украину в течение года и зарегистрировались в ТЦК. Год – достаточный срок, кто-то учится, кто-то работает. Кто-то в Монако отдыхает.

Если в течение года не вернётесь, это ваше право, мы не можем вас заставить, вытащить оттуда, значит мы будем считать молчаливым согласием на отказ от украинского гражданства с конфискацией вашего имущества в Украине.

Сегодня мы от них ничего не имеем, они уехали, кто-то убежал, кто-то уехал законно. «Батальон Монако» вывез деньги и живёт себе нормально на курорте, но собственность их вся в Украине. Если они будут знать, что невозвращение грозит им потерей собственности, они вернутся. Потому что переписать имущество не выйдет в течение этого года», – объяснил экс-министр.

Ведущая канала заметила, что на Украине остаются «мамы, папы, пенсионеры, кумовья».

«Мы сейчас принимаем закон, и собственность, которая у них есть до момента, пока ты не отметился в ТЦК, никаких сделок вы с ней провести не можете. И всё», – ответил Рева.

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