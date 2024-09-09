Бывший министр обороны Великобритании: пора объявить Путину ультиматум

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший министр обороны Великобритании из консервативного кабинета Риши Сунака Грант Шаппс написал колонку для британского таблоида The Sunday Times.

Основной лейтмотив – предложение объявить Владимиру Путину ультиматум: либо российская армия прекращает применение планирующих авиабомб по территории Украины, либо Запад разрешает Киеву использовать английское, французское, немецкое и американское ракетное оружие по всей территории России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Пора прекратить просить храбрых украинцев воевать со связанной рукой за спиной. Британия должна направить четкое предупреждение Путину», – призывает отставной министр.

Шаппс с сожалением отмечает, что, несмотря на разрешение использовать дальнобойное оружие по территории Крыма, у партнеров Украины «сохраняется страх наносить удары по источнику» российских атак по украинским городам.

По его мнению, отсутствие разрешения Украине использовать Storm Shadow там, где они были бы наиболее эффективными, то есть, по российским аэродромам, подрывает доверие украинцев к Лондону, как союзнику Киева.

«Если вы продолжите убивать мужчин, женщин и детей КАБами, запущенными из России, то мы заставим остальной мир позволить нашим ракетам дальнего радиуса действия уничтожить ваши пусковые установки, где бы они ни находились — даже внутри России», – грозит Шаппс руководству РФ.

Он также призвал правительство Британии поощрять Францию, США и Германию снять ограничения на дальнобойное оружие для Украины.

«Мы должны разрешить использовать наши Storm Shadow и пригласить французов, американцев и даже наших более сдержанных немецких партнеров последовать за нами. С простым ультиматумом Путину: прекратите свои атаки на Украину, или мы поддержим ответ Украины», — подытожил Шаппс.

Эта резкая колонка британского экс-министра, очевидно, стала ответом на появившуюся 16 августа в издании The Times публикацию с обвинением в адрес США в том, что те фактически блокируют использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по территории России.

Британия, по данным конфидентов газеты в правительственных кругах, более месяца назад направила в Штаты запрос относительно такого решения, но ответа не последовало. И хотя в Белом доме опровергли эту информацию, но осадочек, как говорится, остался.