Бывший министр Украины: Западу не интересны потерянные Украиной территории

Президент Украины Владимир Зеленский говорит лишь дежурные фразы о выходе на границы 91-го года, поскольку не может действовать иначе.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-министр соцполитики Андрей Рева, занимавший эту должность при президенте Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда президент Украины является гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины, как он может объяснить наши цели войны – восстановление суверенитета и территориальной целостности страны в границах 91-го года. Это же понятно. Представьте, что он скажет: «Знаете, в общем-то мы будем воевать, но Крым нам особо не нужен, поэтому мы без Крыма». Или: «Давайте мы будем воевать, но без Донбасса», или: «Мы выйдем на линию 24-го февраля 22-го года и будем считать это победой». Ясно, что общество его не поймет, и это, мягко говоря, неконституционное заявление. Поэтому у него другого варианта нет, как говорить, что наша цель – освободить все оккупированные территории, понятно. Какова цель Российской Федерации? Ясно, что не просто Крым захватить или Донецкую и Луганскую область, Запорожскую и Херсонскую. У них цель была конкретная, они ее, правда, вуалировали, но цель была – захват всей Украины», – сказал экс-министр.

«Какова цель западных союзников, которые нам помогают и без помощи которых мы не смогли бы воевать? Первое – они хотят не допустить захвата Украины Путиным. И когда Путин за три дня не захватил Киев, сегодня говорить о том, что он захватит Киев – это из области абстракции. Скажите, для них важно, где остановятся русские войска или неважно? Вы можете себе представить Байдена, Макрона или Шольца, которые спят и видят, чтобы Украина вернула Крым? Для них это принципиально? Они все равно не признают оккупации этой территории и принадлежности к России, но вкладываться ресурсно для того, чтобы Украина их отвоевала, – это надо напрягаться самим, вкладывать деньги вооружения, продолжать эту войну и так далее. Есть ли у них цель освобождения всех украинских территорий? Я думаю, нет», – заявил Рева.