14.10.2019, Херсон, Игорь Шаповалов
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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Бывший нардеп объяснил, почему украинцы стали для Европы «червями в навозе»

Негативное отношение к украинцам в Европе спровоцировано возродившимся в стране первобытным нацизмом и холуйским поведением в отношениях с американскими кураторами.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время украинцев в Европе избивают, то за украинский язык, то за какие-то нацистские выходки, заставляя жрать бандеровскую символику, то с украинскими гастарбайтерами не рассчитываются за работу, и относятся, как к скоту. Знаете, как какая-то напасть! До глубины души обидно, как человеку! Неужели это все происходит с моими соотечественниками?

Я недавно писал, как в Польше избивают и унижают украинцев. Я внимательно проанализировал ситуацию, и сделал выводы, почему в последнее время в Европе ненавидят украинцев и украинскую нацию.

Знаете, есть мудрая пословица: «Предавший единожды, предаст и еще!». Мы сами в этом виноваты. Предали своих предков. Скачем на могилах своих настоящих героев. Уничтожаем памятники, коверкаем историю. Героев Великой Отечественной войны уничтожаем! А недобитые полчища выкормышей УНА-УНСО, ОУН-УПА – героизируем.

Одним словом, уничтожаем свою страну и государственность. Значит, что, мы не любим свою страну? Вот именно это и дало повод унижать Украину и украинцев. Потому что мы для них стали червями в навозе. Именно, для европейского сообщества, для американцев.

К такой стране, какой сегодня есть Украина, они будут относиться, как к слабому и неадекватному обществу. Пальчиком поманили, в Европу пригласили, и одни украинцы стали убивать других украинцев – брат брата.

Вспомните, как американка Виктория Нуланд заокеанские печенюшки на Майдане раздавала. Вот именно только по этим моментам Европа не воспримет Украину и украинцев. Они просто-напросто смеются с нас», – отметил он.

По мнению политика, уважение мира к живущему на Украине народу может вернуться лишь в случае его отречения от радикальных идей и воссоединения с могущественной родиной.

«Для них мы будем являться «пылью». Нас, украинцев, за людей будут считать лишь тогда, когда мы воссоединимся с Россией. Сбросим с себя фашизм 21-го века. Вернем свою настоящую историю, и станем, как единый народ – могучим и сильным!», – резюмировал Журавко.

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