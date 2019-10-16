Бывший нардеп рассказал, как Украина превратилась в страну инвалидов

16.10.2019, Херсон, Игорь Шаповалов

Украинские каратели, отправившиеся убивать своих соотечественников в Донбассе, возвращаются домой инвалидами и оказываются брошенными государством.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас я смотрю фотографии. Для меня это просто ужас. Я не понимаю – зачем вы сами из себя делаете калек и уродов? Остаётесь безрукими, безногими, никому ненужными.

Государство вам не поможет, как это раньше мне, инвалиду первой группы, государство помогало – протезировало, обучало выживать, давать всё необходимое. А вы кому нужны? Я не могу понять, против чего вы воюете?

Сейчас я предлагаю посмотреть эти фотографии. Мне страшно, что моё государство просто превращается в инвалида, безрукого и безногого, калечит судьбы людей. Вы идёте на эту проклятую, грёбаную войну, убивая наших братьев. Зачем вы это делаете? Только приходите с этой войны, и кричите «Слава Украине», только безрукие и безногие. Кому вы нужны, на хрен, нужны?

Смотрите на эти фотографии, передавайте матерям, отцам, что приходит после этой войны – просто пушечное мясо», – сказал он, после чего выложил подборку фотографий боевиков, вернувшихся с «АТО» инвалидами.