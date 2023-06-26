Бывший народный губернатор Донбасса: России навязывают пиррову победу

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В Москве всё чаще звучат голоса в пользу замирения с Украиной – это будет означать лишь передышку для врагов и очередной обман России.

Об этом на «Вече Победы» заявил бывший «народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последние дни все чаще и чаще звучат слова о перемирии, когда две воюющие армии зашли в позиционный тупик и не могут получить стратегическую инициативу, когда наша элита катастрофы решила ничего не менять, чтобы сохранить власть любой ценой, сама возможность перемирия предстает сегодня как реальность. И, с формальной точки зрения, для России такое перемирие будет победой. Повторюсь, с формальной точки зрения. Мы завоевали новые территории, установили на них свою власть и действительно одержали формальную победу – победу пиррову, состоявшую из случаев вопиющей глупости, победу жертвенную, кровавую. Будет заключено это перемирие или нет, станет ли оно выгодным для России – этот вопрос требует пояснения. В условиях истощения нашей армии, проблем с вооружением и снабжением, перемирие могло бы стать той необходимой паузой, чтобы собраться, мобилизоваться и с новыми силами продолжить воссоединение русских земель. Но у нас есть печальный опыт «Минских соглашений», ставших актом самой вопиющей подлости за всю новейшую историю России. Это наводит на мысль, что и в этот раз передышка в войне будет использована не по назначению, а для очередных заискиваний перед «уважаемыми западными партнерами» с целью встраивания в мировую систему разделения труда на правах поставщика сырья», – заявил Губарев.