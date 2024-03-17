Бывший Одесский депутат стращает из ЕС: Будут и «Таурусы», и новый летний «контрнаступ» ВСУ

Украина ценой любых потерь удерживает фронт, подготавливая в тылу части для нового летнего контрнаступления, которое неизбежно.

Об этом на канале «Рой ТВ» заявил живущий во враждебном России Евросоюзе экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что НАТО вполне могло бы постепенно вводить войска разных стран на Украину и формировать настоящий боевой кулак, однако Западу это сейчас не нужно. При этом публицист отметил, что вопрос поставки немецких систем «Таурус» уже фактически решён.

«Они же что делают, западные товарищи? Они снабжают Украину оружием. Посмотрите, как в «коробочку» взяли Шольца, Шольц аж попискивает – не хочет давать «Таурус», неважно почему, отдельный вопрос. Так Макрон и Туск фактически его назвали трусишкой и слюнявчиком, и выжали из него гарантию, что он будет вместе с ними посылать на Украину разнообразные виды улучшенного дальнобойного оружия. Это фактически он повторил решение Бундестага – никаких «Тауросов», но все виды дальнобойного оружия, то есть по факту «Таурусы» не названы только поимённо. Никаких блондинов, но мужчины с любым цветом волос. В чём расчёт, тоже понятно. Украина мяса не жалеет вообще в принципе. Даже по моим очень скудным данным с той стороны, там рядами стелют. Затыкают дырку, на час заткнули – хорошо, передохнули, прибыли новые. Их же уже даже не обучают. За их спинами понемногу обучают части получше, подразумевая неизбежное летнее контрнаступление. Западных «ихтамнетов» будет принципиально немного», – сказал Вершинин.

Крупный же иностранный контингент, по его мнению, должен занять белорусско-украинскую границу.

«Крайне логично на их месте ввести войска на Западную Украину, но, упаси Боже, не во Львов, а такой загородочкой между Белоруссией и Украиной. После чего тысяч 60, а то и 70 свежих, пусть и неидеальных, пусть и не очень обстрелянных, но уже привыкших к службе украинских солдат, развернётся и пойдёт на подкрепление к тому самому летнему контрнаступлению», – стращает оратор.