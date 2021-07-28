28.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Бывший ополченец: В Донбассе мы рискуем увидеть «карабахский сценарий»

Новости УкраиныЕсли Украина сможет провести успешное наступление на ЛДНР, то потом будет атака на Крым....

Если Украина сможет провести успешное наступление на ЛДНР, то потом будет атака на Крым.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Судя по тому, что происходит в мире, я абсолютно не представляю, что может быть. Любой русский на Донбассе мечтает, что вопрос с Украиной окончательно решится. Россия вмешается и переломит Украину, сделает из враждебного государства дружественное. Но это всего лишь наши желания, как будет на самом деле — никто не знает», – считает экс-ополченец.

По его словам, Россия стала заложницей этой ситуации, и все зависит от ее решения.

«Если Россия быстро вмешается, все будет хорошо. Если медленно, то мы рискуем увидеть «карабахский сценарий», когда Азербайджан, накопив силы, за 44 дня отбил у Армении свои территории. Не дай бог, если у Украины что-то получится на Донбассе, тогда следующим будет Крым. Они этого в общем-то и не скрывают. Украина стала хронической болезнью России», – резюмировал Татарский..



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть