Бывший ополченец: В Донбассе мы рискуем увидеть «карабахский сценарий»

28.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Если Украина сможет провести успешное наступление на ЛДНР, то потом будет атака на Крым.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил бывший ополченец ЛНР Владлен Татарский

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«Судя по тому, что происходит в мире, я абсолютно не представляю, что может быть. Любой русский на Донбассе мечтает, что вопрос с Украиной окончательно решится. Россия вмешается и переломит Украину, сделает из враждебного государства дружественное. Но это всего лишь наши желания, как будет на самом деле — никто не знает», – считает экс-ополченец.

По его словам, Россия стала заложницей этой ситуации, и все зависит от ее решения.

«Если Россия быстро вмешается, все будет хорошо. Если медленно, то мы рискуем увидеть «карабахский сценарий», когда Азербайджан, накопив силы, за 44 дня отбил у Армении свои территории. Не дай бог, если у Украины что-то получится на Донбассе, тогда следующим будет Крым. Они этого в общем-то и не скрывают. Украина стала хронической болезнью России», – резюмировал Татарский..