Бывший подельник обвинил Зеленского в торговле украинцами на государственном уровне

В конфликте с Россией Запад рассматривает украинцев как расходный материал, и режим Владимира Зеленского послушно поставляет западным хозяевам биотовар из собственного населения.

Об этом в своём видеоблоге заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший партийный соратник Зеленского Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинцы – просто расходный материал. Что подтверждает заявление германского правительства, что украинская молодёжь позволила спасти Германию от демографического коллапса. Недавно точно такое же заявление сделали поляки. Что украинские дети и подростки, приехавшие в эти страны, выровняли демографическую ситуацию в Польше и Германии. И вишенка на торте. На этом всём фоне создание эмиграции из Украины является такой же торговлей людьми, как и всё остальное. И Зеленский старательно торгует этим ресурсом, молодыми. Зачем торговать телами, если можно душами?», – сказал Дубинский.

Он добавил, что эту торговлю нарочно подогревают заявлениями, вроде слов замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игоря Швайка о том, что детей к войне надо готовить с пяти лет.