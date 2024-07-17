Бывший подельник Зеленского: Он сбежит, оставив дыру в 14 миллиардов

Вадим Москаленко.  
17.07.2024 23:46
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, МВФ, Украина


Долг Украины перед МВФ уже составляет 13,84 миллиарда гривен, которые придётся отдавать простым гражданам после того, как нынешняя политическая верхушка сбежит из страны.

С таким разоблачением в Верховной раде выступил недавний подельник Владимира Зеленского – экс-спикер Дмитрий Разумков, недавно смещенный с должности и отодвинутый от государственной кормушки, чем и объясняется его «правдорубство».

Долг Украины перед МВФ уже составляет 13,84 миллиарда гривен, которые придётся отдавать простым гражданам...

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«Это то правительство, которое доигралось, что Украина в мире заняла второе место после Аргентины, а в Европе первое – по долгу перед МВФ. И это составляет сегодня 13,84 миллиарда долларов.

Скажите, пожалуйста, это будет Шмыгаль отдавать, или вы будете это перекладывать на простых граждан Украины? Потому что власти этой завтра не будет, они все убегают, когда завершится их каденция, а почти 14 миллиардов гривен надо будет отдавать», – сказал Разумков.

«И причем они больше переживают за деньги иностранных партнеров, а не за деньги простых украинцев. Именно поэтому в свое время Найем не использовал 7,8 миллиарда гривен из тех денег, которые были предоставлены нашими международными партнерами, на восстановление инфраструктуры.

Но государственные средства они нормально освоили, тратя их миллиардными объемами, в том числе, на объекты «Центрэнерго», которые сегодня разрушены», – резюмировал пытающий обелиться бывший участник Зе-банды.

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